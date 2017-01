Marathón presentó oficialmente al volante Luis Ramos como su sexto fichaje de cara al torneo Clausura 2017. El jugador tuvo su última experiencia en el Al Zawraa de Irak y llega para suplir la vacante dejada por Alfredo Mejía.

"Es un placer para mí estar aquí. Desde que estaba por allá sentía el calor de la gente verde, que quiere este equipo. Estoy muy contento. Creo que es la mejor decisión que he tomado", dijo Ramos en su presentación.

Promete a los verdolagas entregar todo en la cancha y poner en práctica todo lo que aprendió en su paso por Europa.

¿Cómo se da este acuerdo?

Cada año que pasaba yo siempre veía la opción de regresar al país y que más que regresar aquí al Marathón. Gracias a Dios se dio el chance. El profe también estaba interesado.

¿Qué significa para vos el regreso a Marathón?

Significa mucho. Estuve dos años en Primera División con el Marathón, gané un campeonato. Estaba joven, pero es muy especial para mí regresar y tratar de pelear un título, que es un sueño. Me siento lleno de confianza.

¿Es una revancha este regreso?

No lo veo así, lo veo como un reto que siempre tuve desde niño. Me crecí en las reservas de Marathón y quise estar en el primer equipo y levantar una copa. Lo veo como un reto.

¿Qué le dijo Anthony Lozano cuándo supo que venías para Marathón?

Uno de los momentos más contentos con esta decisión mía es mi hermano. Sabe por lo que he pasado. Lo difícil que es estar afuera muchos años. Me desea suerte.

¿Esta es una oportunidad para mostrarte en Honduras?

Hay mucha gente que me sigue y sabe lo que he hecho más que todo por lo que escribe en internet, pero es cierto estando aquí en el medio es más fácil hacerme ver y creo que será un buen punto de visto para toda la gente que ha escuchado de mí. Es bueno para mí también estar aquí.

¿Cómo estás en plano físico?

No estoy al 100%, pero por ahí voy. Ya hablaré con el entrenador y lo decidiremos juntos.

¿En cuánto tiempo podrías tomar ese ritmo físico?

El ritmo físico es algo que se toma rápido. Las cuestiones tácticas tardan un poco, no quiero apresurarme y dar una mala impresión. Quiero estar al cien para defender bien los colores.

¿Viste al Marathón ante Olimpia?

Sí, siempre tiene esa garra. Lastimosamente no se pudo ganar. Creo que el equipo se entrega y algo que me gustó.

¿Sigues aspirando a la Selección?

Mira, de la Selección no se me entra ahorita a la cabeza. Estoy en mi equipo, con el que hice un contrato y a él me debo ahora.

De toda tu experiencia en Europa ¿Qué es lo que más recuerdas?

Lo logros son las cosas que uno más recuerda. Haber jugado una Champions League y una Europa League son cosas que recuerdo mucho.

¿Intentará saltar nuevamente al campo internacional o ya va buscando el retiro?

No, me considero que todavía estoy joven, que puedo dar mucho. Estar en Marathón para mí no es dar un paso atrás y sentarme. Como dicen por ahí abrir la king size (cama) y dormirme. Los retos siguen. No estoy viejo, todavía puedo dar mucho.

¿En este de fútbol se tiende a jubilar a los futbolistas después de los 30?

Es lo que pasa, pero si ves jugadores grandes como Cristiano Ronaldo tiene 31 y es una bestia. Lo importante es saber cuidarse y uno puede jugar hasta los 35 o 36.

¿Crees que te costará adaptarte mucho?

No creo, soy del tipo de jugado que me gusta esforzarme en cada entrenamiento.

¿ A nivel internacional qué se dice de Honduras?

Si hablamos de fútbol, no muchos conocen a Honduras. Después que jugamos las últimas dos Copas del Mundo, se empieza a conocer que somos jugadores muy rápidos y muy aguerridos.

¿Recuerdas tu último partido en Honduras?

Difícilmente, no me acuerdo mucho.

¿Tu último entrenador?

Creo que fue Nicolás Suazo y después llegó el profe Manolo. Luego tomé la decisión de irme.

¿Qué recuerda de la Liga en aquel momento?

Tengo muchos recuerdos. Más que todo el campeonato que ganamos con Nico, fue cuando jugué más. También recuerdo que entré a un partido y me expulsaron. Regresé dos partidos después y me volvieron a expulsar contra Real España. Son un poco agridulces los recuerdos.

¿No se te ha valorado aquí en Honduras?

Creo que ha habido mucho gente pendiente de mí. No creo que no me hayan valorado. Muchas veces me llamaron a la Selección y después fui desconvocado, pero no creo que me hayan abandonado.

¿Hubo la oportunidad entonces?

Se dio en su momento. De repente pasan algunas cosas técnicas, pero creo que nadie me ha abandonado y esto aquí.

¿Hace mucho que querías regresar?

Me cae bien estar aquí y sentir el calor de la afición hondureño.