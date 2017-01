Javier Portillo tiene un contrato de por vida con la polémica y este lunes manifestó que Real España tiene que pagarle hasta el último centavo de su contrato, que según él vencía hasta mayo del 2018. Sin embargo, la directiva aurinegra lo separó en octubre del 2016.

"La gente puede decir muchas cosas porque no sabe lo que sucede en el interior de los clubes, el tema de Real España está en manos de mi abogado Belarmino Reyes. Voy a pelear por la comida de mis hijos, no importa lo que se diga de mí porque como dijo (Ricardo ) Arjona; tengo la conciencia tranquila. No voy a cambiar mi forma de ser, quizá me equivoco en otras cosas, pero en el terreno de juego las voy a cambiar", explicó.

El exfutbolista de Juticalpa, Olimpia y Motagua reiteró. "Real España me tiene que pagar hasta el último centavo, no porque yo lo diga sino porque tengo fe en Dios. Ese dinero es algo que me corresponde por eso mi abogado está haciendo todo lo posible para que me paguen, Dios es justo y no premia a las personas que actúan con maldad".

LLEGA A SACAR AL VIDA DE LA INCÓMODA POSICIÓN

Sobre su incorporación como refuerzo del Vida dice que sabe el enorme reto que tendrá.

"Estoy de nuevo en el equipo, el Vida necesita jugadores que den todo, mi carterística es dar todo en los equipos que llego. Me gusta siempre pelear por algo aunque estamos en una pocisión incómoda pero estamos claros a lo que venimos".

"Vengo al Vida a darlo todo a sacarlo de esa incómoda posición. Vida tiene una gran historia, la gente tiene que apoyar al equipo asistiendo a los estadios. Es mi primer experiencia con el profesor Carlos Pavón quien ha sido el mejor jugador en la historia del fútbol hondureño", concluyó.

LO DIJO:

"No voy a cambiar mi forma de ser, cuando uno encuentra gente con maldad en su corazón es que actuó así. En el país sólo habemos dos futbolistas que peleamos nuestros derechos, uno es Luis Garrido y el otro Javier Portillo, felicito a Garrido por eso", explicó.