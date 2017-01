¿Por qué Estados Unidos lleva a Honduras a jugar a San José?

Por: Copán Álvarez

Estados Unidos ha confirmado jugar el partido del 24 de marzo de la Hexagonal ante Honduras en la ciudad de San José, la casa de los Earthquakes y de Muma Bernardez. Desistieron de hacerlo en Salt Lake City donde hace cuatro años los locales ganaron por uno a cero.

La federación estadounidense decide jugar en estadios chicos. El Estadio Avaya tiene capacidad para dieciocho mil espectadores que si lo comparamos con los colosos de esta nación éste es minúsculo.

Con esta decisión lo que buscan es que llegue la menor cantidad de aficionados catrachos, saben que solamente con la gente afiliada o los que normalmente siguen a la selección estadounidense prácticamente llenarán la cancha y habrá muy pocos lugares para los nuestros.

Es una decisión inteligente para ellos, sobretodo porque no necesitan el dinero de la taquilla como sí lo necesitamos nosotros.

Jorge Luis Pinto puede sacar provecho de esto, sobretodo en la parte mental, en un estadio tan pequeño que no habrá el famoso “pánico escénico” el equipo de las barras y las estrellas no se sentirá tan local con tan pocos espectadores, el árbitro no tendrá la presión de otros estadios y los nuestros pueden jugar como en un entrenamiento si es que esta tranquilidad nos favorece.

Todos los equipos tratan de sacar ventajas, mínimas, pero ventajas al fin, lo increíble es que ahora las dos potencias del área tienen que recurrir a estrategias de equipo chico para ganarle a los “pobres” de la Concacaf.

México lo hace con el Azteca, sus cien mil gargantas y la altura del D.F y ahora los gringos jugando en canchitas tratando que los visitantes no sean locales en su patio. Los demás tratamos de sacarle provecho sobre todo al calor, el climático y el humano.

Costa Rica es quizá el equipo que menos importancia le da a la cancha, los Ticos están llegando al nivel que se imponen adentro y si bien el equipo contagia a sus seguidores, poco importa si la gente está cerca o lejos de los jugadores.

El rival, ahora dirigido por el exitoso Bruce Arena, es una incógnita, no se sabe cómo jugará, no sabemos si se recuperará o si continuará dando lástima como en el último partido. Lo importante es que Honduras esté bien, sin lesionados y sin problemas en el plantel.