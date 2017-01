Sergio Mendoza no anda con “pajas”, como decimos los hondureños, para referirse a varios temas relacionados con su carrera de futbolista profesional. El defensor del Juticalpa, quien encara un serio problema de salud (tiene diabetes), dice que aún le queda mucho tiempo en las canchas.

¡UNA MILLONADA! ¿QUÉ EQUIPO PAGAR MEJOR EN HONDURAS, CUÁL ES EL MÁS CARO?

Tuviste dos épocas en el Real España, me acuerdo una vez, no sé si fueron los dirigentes o el “Tato” Ortiz que no te permitieron jugar y estuviste seis meses parado y luego tu salida repentina cuando de 15 partidos, Sergio había jugado 14. ¿Te merecías ese trato?

No, nunca, incluso hasta los compañeros me dicen que jamás imaginaron que yo iba a salir del equipo, pero es que sucede algo, si le caíste mal a un directivo sabes que ya no seguirás, además el inventor de Uberti dijo que yo iba para afuera. No es que teníamos la varita mágica, pero durante nosotros estuvimos la defensa del Real España siempre se mantuvo peleando ahí, semifinales, finales. Es lo que a mí, me mantiene con paz, porque el culpable nunca fui yo.

¿Qué tanto jodía Uberti en el Real España?

Uberti jodía demasiado en el Real España. Mis respetos para Medford y Javier Delgado, que lo mantuvieron al otro lado del cerco, le exigieron que se quedara allá, en su oficina, que allá hiciera todo lo que quisiera, pero que a la cancha no llegara a molestar.

¿Es que también entraba al terreno de juego, hoy ya no está, pero el tiempo que vos estuviste, Uberti llegaba a la cancha?

Cuando yo estaba en ese momento no lo dejaban.

¿Pero antes de ellos lo viste involucrarse en las decisiones técnicas y tácticas del equipo?

Cuando llegamos dicen que así era, pero un día le dijeron: “Vos sos administrador, gerente deportivo, contrata bien y deja al entrenador que haga su trabajo, sepa o no sepa deja al técnico que lo haga”. Cuántos entrenadores han pasado por el España en los últimos tres años, varios. Entonces quién es el culpable, ¿el técnico? No, no han sido ellos, analizalo. Mauro Reyes, por ejemplo, estaba haciendo bien las cosas, pero seguramente le quería quitar poder Uberti y él pensó que Mauro ya no servía y tenía que irse. Al final se fueron los dos.

¡IMPERDIBLE! TODAS LAS EDICIONES DE EL LOCO DE LIMBER. CONFESIONES AL POR MAYOR EN HONDURAS

¿Qué tantas decisiones lograste ver vos que Uberti pretendió tomar en el Real España?

Muchas, como la continuidad de Medford por ejemplo. Un señor que en un año te clasificó al equipo a la liguilla y lo hace campeón. Luego volvió a clasificar y después para afuera, ¿Por qué?

¿Fue Uberti el culpable también?

Estaba muy claro que sí, que era Uberti, que si no le hacías caso a él, las cosas estaban mal.

¿Ponía dinero Uberti en Real España como para tomar decisiones así?

No, no creo, porque él era asalariado igual que nosotros.

¿Entonces quién le daba tanta potestad?

Faltaría ver quién le daba tanto poder, porque sí tomaba muchas decisiones erróneas para el equipo, lastimosamente.

¿Él te sacó a vos directamente?

Sí, él me llamó para decirme que el equipo me agradecía, pero que ya no continuaba más en el Real España, yo estaba de vacaciones en Houston con mi mamá y mis hermanos. Le dije que gracias, pero jamás me imaginé, la sorpresa mía fue esa llamada. Luego me comenzaron a hablar todos para preguntarme sobre mi salida.

¿Creés que los dirigentes del Real España actuaron de una manera déspota contra vos?

Yo digo que sí, porque no merecí eso, ese torneo nosotros disputamos 20 partidos, jugué 19 completos, anoté cinco goles y entonces qué más podía hacer. De la segunda etapa ese fue el mejor torneo, ni cuando quedamos campeones jugué tan bien como este último y me sacaron así, de mala manera.

Aseguran que sos problemático, Sergio, siempre estás metido en problema. ¿No te parece que por eso te sacaron del Real España?

Podría ser, pero soy de las personas que si me exigen, también exijo. Para que el empleado esté bien, lo deben tratar bien, si yo considero que están haciendo algo malo, voy y lo hablo. Sí, dicen que soy problemático y todo, pero es mi forma de ser, no me gustan las injusticias. Siempre expreso lo que quiero, mi problema pudo ser afuera de la cancha, tal vez no mido mis palabras, yo voy de frente y al hondureño no le gusta que las cosas se las digan de frente.

¿Qué tal era la relación con Fuad Abufele, son amigos, conocidos o solamente son de esas comadres que en cierto momento se molestan y se sacan los trapitos al sol?

Como las que venden tortillas en el mercado. Con Fuad fue un enojo normal, pero fue más por la manera en la que salí del equipo, nada más. Si yo lo encuentro en la calle, lo saludo, porque por un enojo no vamos a perder tantos años de amistad, él fue mi patrón por casi una década en el España.

Otra cosa, pero es que cuando volviste al Real España estabas gordísimo.

Cuando arribé de Guatemala sí, en el primer torneo que quedamos campeones llegué como con 20 libras de más. El problema es que yo no entrenaba allá.

¿Y cómo se puede jugar fútbol así en Guatemala?

Solo fui a retroceder a Guatemala; el lugar, los compañeros, una belleza, pero trastean y manosean mucho el fútbol en ese país. Por eso está como está en estos momentos.

En aquel incidente con Bodden en la Sub-23 casi te lo echás.

Sí, casi me lo echo, pero gracias a Dios no pasó a más, porque imagínate qué desastre y por algo que no valía la pena. Los dos nos descontrolamos en esa situación, estábamos enojados y nos tiramos a matar”.

¿Cómo andás de tu diabetes?

Bien, yo no le hago caso a eso.





¿Qué tipo de diabetes tenés?

Esto es algo extraño, fijate que el año pasado me fui a hacer los análisis, los exámenes y todo, me salían bien, pero volví al tiempo y salían los triglicéridos súper elevados, pero como te explico, yo no le hago caso, si yo me meto a que yo estoy enfermo, me muero. Trato de evitar varias cosas, pero no le pongo mucha atención al tema porque después si te duele la cabeza vas a decir que es azúcar, si te duele el pie vas a decir que son los triglicéridos, la enfermedad está en el cerebro.



¿De dónde apareció esa diabetes?

Ni idea.



¿Abuelos, papá o mamá?

No, mis viejos no, mis viejos están al pie de la bandera, mis abuelas, igual, mi abuela materna tiene más de 80 años y está de pie, no sé, por eso no le hago caso, porque eso no viene de familia.



¿Se puede jugar fútbol profesional con diabetes, Sergio?

Sí, se puede, mirame, estoy jugando fútbol con diabetes, no me echo a morir por eso. Es que todo está en la mente, si vos me decís que el fútbol es para los flacos, entonces los esqueléticos deberían jugar y los gordos no. Si el fútbol es para los velocistas, Usain Bolt debería ser el mejor jugador del mundo. Esto se juega con los pies y aquí todos tenemos.



¿Estás en algún tratamiento, tomás pastillas?

No, nada. Cuando siento que por nada me estoy enojando ya empiezo a tomarme un licuado verde en ayunas, todo lo que es verde, piña, manzana, pepino, apio y vuelvo a estar tranquilo, pero no le hago caso, créemelo que no le hago caso, cuando me hago los exámenes no me aparece nada, algunas veces sí y otras no.



¿Has pensado que cualquier día se te puede subir la presión a mil o se te puede parar la bomba en el terreno de juego?

No, y si fuera así, pues si me muero en el terreno de juego sería feliz, en un estadio, porque es lo único que yo considero que puedo hacer bien, que le pongo todo el amor. No le tengo miedo a nada, creémelo.



Me parece que estás agarrando tu enfermedad de diabético como burla.

No, para nada, no sabía que me ibas a hacer esa pregunta, si no te hubiera traído los controles que me he hecho, no me ha salido nada, con el doctor que está ahora en el equipo hemos ido dos veces y te digo, el único que me salió alto fue el de los triglicéridos, de ahí no me salió nada más.

ALGO MÁS...



Cuando saliste positivo en la prueba doping, ¿Creíste que estabas acabado o siempre supiste que había sido un accidente?

No, fijate que en ese aspecto yo estaba molesto con el doctor, porque él sabía que el neobol ya era doping positivo y se lo comentó a otros compañeros, pero a mí nunca me dijo algo. Cuando fuimos a apelar a Suiza, él empezó a hablar de él, de la trayectoria médica que tenía y no me defendió.



Sergio, hay rumores de que Rueda te llevó al mundial de sudáfrica porque vos eras su informante, ¿es cierto eso?

No, nunca, yo nunca. En ese proceso con Amado, Pavón, Noel y Dani Turcios nos tenían celos, porque éramos muy apegados con el viejo, imagínate que yo estuve un año sin jugar y el profesor Rueda una vez me llamó para saber cómo estaba, el profesor Velasco sí pasaba pendiente de mí. Con el profesor Rueda ni nos hablábamos en los hoteles o en los entrenamientos.