Luego de salir expulsado en el juego ante el Marathón, el técnico del Olimpia, Héctor Vargas, emprendió su viaje a Olanchito, pero sabiendo que no puede estar en el banquillo y aclaró que fue lo que ocurrió con el asistente Walter López.



"Me puso en el informe lo que yo le dije en el principio, pero lo que él (Walter López) agrega es otra cosa. Él me trata que yo soy extranjero. Yo le comenté que Héctor Rodríguez era un buen árbitro, pero que había bajado mucho y hay partidos que le salen muy mal y eso no le gustó", comenzó contando.

Y agregó: "Cuando yo le reclamo una jugada de Chirinos, él me dice que no va hablar conmigo, entonces yo le dije que no le estaba hablando mal y me dijo que por más que esté en Olimpia, yo soy extranjero y que me va sacar de la cancha y ahí si le dije lo que le dije, ya que yo no me siente extranjero y tengo más años que él en fútbol".



El timonel del Olimpia no quiso repetir cuáles fueros las palabras en contra del asistente. "No les puedo decir porque me meten preso, pero a mi cuando me tratan así.. La verdad que es discriminación y sinceramente lo insulté en argentino, son más suaves porque no se entienden, pero de ahí llamó a Héctor Rodríguez y me expulsó", aseguró.



Pero es muy claro al decir que: "Yo en ningún momento digo que me expulsó mal, yo dije que me trató de una manera que no me gusta. Decirme a mí que soy extranjero en un país donde pago los impuestos más que cualquiera, tengo hijos y mujer hondureña. No es la primera vez que un árbitro me trata de esa manera, ya saben y hablan entre ellos y yo entré".



El técnico argentino piensa buscar ayuda legal. "Voy analizar bien el tema con un abogado y ver si es discriminación o racismo, porque no podemos tratar de esa manera porque esto es fútbol. Yo estoy viendo la sanción y esta es la tercera vez que tengo un problema con una árbitro que me acusa de extranjero".



Vargas espera poder estar en el banquillo para el clásico ante Motagua. "Esperemos que no esté condicionado, ya que viene justo el clásico y por ahí te quieren sacar del banquillo y luego ver que decisión tomamos".



SOBRE EL DUELO EN OLANCHITO



Vargas espera un buen partido ante el Social Sil. "Es una cancha linda, yo he tenido satisfacciones con respecto al tiempo que me tocó, fueron casi dos años jugando con el Victoria, es una de la mejores canchas del país. No está como en su momento de cuatro o cinco años atrás, pero es buena para jugar y ante un rival que va querer sacar los puntos, más cuando tienen un rival cerca para salvar el descenso".



Sobre los nuevos jugadores que llegaron. "Hay que ir manejando el tema, ya que se han ido jugadores importantes como Romell Quito, Oliver Morazán, Bryan Johnson, Alberth Elis y han venido otros que se tienen que adaptar de nuevo como Ever Alvarado que jugó de central en la Uncaf, Alex López, Bryan Moya y así hacer un equipo competitivo".



Además confirmó una baja más en el equipo. "Misael Ruíz se fue con Bryan Johnson, por eso no lo había puesto en los primeros partidos y estaban en espera de negociación y se fue a otro equipo", finalizó.