El técnico del Vida Carlos Pavón reveló este martes que le duele mucho no poder ganar en tres fechas como timonel del gran elenco rojo. El ex seleccionado hondureño está consciente que asumió un banquillo que lo puede elevar como espuma pero también quemar como ácido.

"No estoy desanimado por los resultados, pero no voy a desconocer que duele mucho no poder ganar, él hubiera no existe pero con Real Sociedad, Real España y Honduras Progreso tuvimos muchas opciones de gol, pero perder de esa manera duele", expresó.

Vida liga tres derrotas consecutivas en la era de la "Sombra Voladora", quien debutó perdiendo 2-1 ante Real Sociedad, 4-0 contra Real España y 2-1 frente a Honduras Progreso. Para revertir la situación la directiva contrató como refuerzos a Osman Chávez, Javier Portillo, Bryan Johnson, Orlin Peralta y Carlos Bernárdez, además al uruguayo Richard Rodríguez y los argentinos Kevin Hoyos y Francisco Ojeda.

"Ojalá que con los refuerzos que han llegado y con el plantel anterior podamos frenar la racha de derrotas, esperamos que los refuerzos puedan jugar contra Motagua si les llegan los pases internacionales. Osman Chávez es el único que no está bien físicamente el resto del plantel en ese sentido está bien", reiteró.

Y agregó. "El hecho de sumar refuerzos al equipo tienen que plantearse metas, tienen que saber a qué vienen. Yo como técnico tengo claro mi objetivo que es tratar que el equipo mejore en todos los aspectos con la base que teníamos y con los refuerzos el equipo se va a ver mejor cada uno va a poner de su parte, estamos agradecidos con la directiva por ese apoyo, ahora nos toca hacer nuestra parte como técnicos"

Vida visita este miércoles a Motagua en la cuarta fecha del certamen liguero. "Motagua es un equipo bueno, es el campeón, tiene buenos jugadores pero ellos también tienen que preocuparse por nosotros, mis jugadores tiene claro que tienen que ir a hacer un gran partido a Tegucigalpa para sumar los tres puntos".