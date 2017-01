Sergio Mendoza revela dónde es mejor jugar ¿Olimpia, Motagua o Real España?

En la primera parte de El Loco de Limber de esta semana, el defensa hondureño del Juticalpa FC, Sergio Mendoza, no solo habló del día en que casi mató a John Bodden y le tiró duro a Daniel Uberti, a quien acusó de sacarlo de Real España, sino que también se dio tiempo para hablar de su paso por los otros clubes grandes de Honduras.

¡UNA MILLONADA; OLIMPIA ES EL REY DEL DINERO EN HONDURAS

De todos los equipos grandes, Olimpia, Motagua, Real España. ¿En dónde te sentiste relajado, tranquilo, solvente, con todas las comodidades que un jugador necesita para rendir?

En el Olimpia, sin duda alguna, en estos equipos hay estabilidad, pago al día, tu buen apartamento, no tenía problemas de nada, no existen las multas. En ese aspecto Olimpia, pero como grupo, como familia, Motagua se los come, la hermandad que existe en el Ciclón es increíble.

¿Cuál es la diferencia entre Olimpia y Motagua con respecto a esa hermandad de la que hablas?

Me imagino que era por tantos años de compartir con Motagua casi el mismo grupo, como ese de Amado Guevara, por ejemplo. En Olimpia siempre había faltado eso, una generación que se aguantara varios años, la última fue la de Wilson, Thomas, Boniek, Maynor y ganaron todo, pero generalmente en el Albo se pierde la familiaridad rápido.

¿Y el Real España, qué onda, vos naciste en la Máquina?

En el Real España es igual.

¡I PARTE: "UBERTI JODÍA MUCHO EN REAL ESPAÑA"

¿Los supera a todos el España en hermandad al Olimpia, Motagua o cómo es la cosa?

No, el Real España para mí, es mi casa. Cuando no estoy en el equipo, como ahora, siempre me verán sufriendo. Esté quien esté no me importa, yo siempre estoy viendo al Real España, porque esa es mi familia.

Aseguran que a los diabéticos por rato no se les para el miembro. ¿Cómo andás vos?

No, solo que me haga gay. No, pero bien, fíjate que bien, yo te lo digo, mientras a mí no me hagan unos tres análisis completos y que a mí me salga azúcar y eso, yo no lo voy a aceptar, porque como te lo había dicho, lo he hecho tres veces.