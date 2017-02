El exdirector deportivo de Real España, Daniel Uberti, salió al paso de la declaraciones del defensa Sergio Mendoza, quien aseguró que el uruguayo "si jodía" en la Máquina. Sin subir de tono, Uberti lanzó un par de dardos contra Mendoza y se defiendo de varios caso que lo tildan "como el mal de Real España".

Asegura que nunca intentó interferir en el trabajo de los técnicos, pero entiende que lo culpen de todo porque es más fácil hacerlo con un empleado que con el presidente.

¿Ha leído lo que dijo Sergio Mendoza?

No la leí. Un amigo me mandó la portada, el texto no he tenido la oportunidad de leerlo. Venía manejando. Estoy abierto a cualquier pregunta porque uno no tiene nada que ocultar.

¿Y lo que dice en la portada es verdad?

Yo hacía mi trabajo. Es engorroso porque es de tomar decisiones y proyectar a futuro. Yo estuve durante cinco años como director de reservas y en ese tiempo se cambiaron un montón de cosas. El resultado de ese trabajo es un plantel integrado en un 60% por gente de la reserva. No es que molestaba mucho, hacía mi trabajo. Cuando alguien no hace trabajo y otro le marca pautas, este jode, hablando en buen hondureño. Nadie hace las cosas con el afán de molestar a nadie, si no para cumplir los objetivos.

¿A qué cree que se deben estos ataques?

Es que no sé lo dijo, pero si algún problema tiene por su salida del equipo él ya estaba fuera cuando llegué a la dirección deportiva. Había una lista que no se les iba renovar contrato por decisión de la directiva. Es la realidad y puede estar a un año y medio despúes atacándome y diciendo lo que quiera. No lo saqué yo. Solo daba una opinión.

¿Pero usted fue el encargado de notificarlo?

Por supuesto. A mí me dieron un listado que ya no iba a seguir. Los llamé a todos y cumplí con la tarea. No lo pude haber hecho y dejarlos correr, que algún día se dieran cuenta. Lo más correcto era llamarlo.

Quizás él se molestó porque en ese torneo jugó muchos partidos.

Sí, Sergio mucho en el equipo, pero también fue una de las defensas más goleadas del torneo. Muchas veces no solamente hay que jugar, hay que rendir. Si estoy en una de las defensas más goleadas del torneo algo quedé debiendo. No me gusta hablar de mí, pero para que la gente se ilustre lo haré. Cuando ganamos el campeonísimo(1993) se jugagan tres vueltas de nueve partidos. Yo jugué 32 partidos de 33 y no nos hicieron ni 16 goles. Claro no jugaba yo solo.

Dicen que saca jugadores y que interfiere en el trabajo de los técnicos.

No sacaba jugadores porque el equipo no es mío. Lo que trataba es de proyectar lo que que viene para Real España. A mí no me saca del sueño dos partidos ganados ni tampoco dos perdidos. Mi trabajo era preparar lo que viene, porque eso son los proyectos deportivos que es armar equipos ganadores para mucho tiempo.

¿Y lo de los entrenadores?

Que no dejo trabajar a los entrenadores, eso es mentira. En el último semestre, por ejemplo -si voy a jugar una final de Copa no hubiese iniciado con Omar Zalazar, que hace tres días había venido. Tampoco se me hubiera escapado cumplir los 540 minutos de jugador sub-20. Si yo hiciera el equipo, como mucha gente piensa, hubiese salido rápidamente de esto, de manera de jugar la última etapa del torneo con experimentados.

¿Por eso chocaba con Mauro Reyes?

Simplemente marcaba las pautas del trabajo que se estaba dejando de hacer. Todo lo que no se hace en algún momento se paga. Tuvimos la oportunidad de quedar en segundo lugar, el entrenador decidió que no entrarán los extranjeros. Si yo hiciera el equipo hubiese arrancado con lo mejor que tenía.

¿Y por qué se le dispara tanto de todos lados?

Si te pones a ver de dónde vienen los problemas no son de ninguno sencillo, porque Mendoza lo conocemos y ha tenido problemitas. Portillo ha tenido problemitas en otro lado. El caso de Sergio me extraña. Su salida era decisión tomada por la junta directiva. Siempre es más fácil apuntarle a un empleado que al presidente, que es él que paga.

¿Lo ponen cómo un diablo?

No sé. Cada quien lo ve como le parece, aquí lo que pasa es que siempre se publica lo negativo. De lo bueno hablan poco. No vende lo bueno, a nadie le interesa.

¿Nunca quiso imponer decisiones a los técnicos?

No, de lo contrario no se pone técnico ¿para qué le vas a pagar un dineral a un técnico para hacerle el equipo?

¿Será su estilo frontal el que le ha ocasionado problemas?

Talvez. Es probable porque a la gente no le gusta que le digan lo que le toca. A mí si un directivo me dice lo que me toca, lo acepto. Y si no estoy de acuerdo, argumento pero con números reales. La mentira tiene patas cortas, pero a veces de tanto repetirla se hace realidad. Revisen nunca he salido a atacar a nadie. No buscó problemas. Las cosas las digo en el momento y el lugar indicado.

Daniel Uberti fue bastante amplio en explicar su salida del Real España.

Y la dice sin anestesia.

Es que no es con o sin anestesia, las cosas de una manera. De verdad o de mentira. Nadie puede decir que uno les falta el respeto o he maltratado a alguien.

Se ha analizado ¿ No cree que ha cometido ninguna injusticia?

Injusticia no sé, lo que sí sé es que las decisiones fueron con el ánimo que sean las acertadas, pero injusticia ¿en qué sentido?. Si el equipo fuera mío, pues yo pondría o sacaría, pero no es mío.

¿Se arrepiente de alguna decisión?

Siempre hay que se pueden hacer de otra manera. Nada es perfecto, pero nunca he actuado de mala fe. No tengo necesidad. Las veces que me equivoqué fue con el ánimo de hacer mi tarea.

¿Qué siente que gran parte de la afición de Real España lo tilde como el culpable de todos los problemas?

Siempre hay alguno a quien se debe echar la culpa, pero cuando vino un goleador, vino por la ventana lo vistieron y jugó. Cuando van a Selección no salieron de ningún lado. En esta época de las redes sociales es muy fácil. Te reunís con una cinco, armas unos 10 perfiles ficticios y empezas a hablar mal de medio mundo.

¿Siente que tiene enemigos en el fútbol?

No, no sé si enemigos. En todos lados uno genera simpatías y antipatías, pero ya enemigos no. Al menos no busco enemigos. Habrá gente con diferente opinión.

¿Ni le guarda rencor a nadie?

No y para qué. El rencor es peor que el Sida porque no te mata. ¿Para qué vas a guardar rencor? Aquí cada quien camine con la luz que lo alumbra.

¿Con algunos de los que ha discutido luego ha limado asperezas?

No he discutido con nadie. A mí me han atacado gratuitamente. Esto empezó todo con el hijo de Carlos Pavón. Hoy en día los hechos demostraron que no discutí con nadie.

En el caso del hijo Pavón ¿Los hechos le dieron la razón?

Vos lo estás diciendo, pero raíz de eso se subió un montón de gente a un carro que no era de ellos. A sudar calentura ajena y qué puedo hacer. Cada loco con su tema.

¿Nada de lo que lo acusan es cierto?

Es que a mí que me demuestren que yo le dije a un técnico pone a mengano o fulano. Real España es un equipo profesional, no es un cuadro de barrio que cualquiera viene y saca. Hay una estructura que se respeta.

¿ Y lo de Mauro?

Ahí mencionaron que me había peleado con él. Es mentira. Hay 25 jugadores de testigos. Nunca me peleé con Mauro Reyes. Armaron eso para maquillar una salida que ya estaba decretada. Inventaron una pelea para decir salí de Real España porque tuve problema con Uberti.

¿Quién maquilló esa salida?

Como en todo lado hay gente que prepara escenario. Si dicen que salió porque se peleó conmigo ¿dónde está la pelea?

¿Después de tanta gente que ha hablado...?

(Interrumpe) Hay un montón de gente que ha hablado bien y que nadie escucha.

¿Se refiere a un periodista? ¿Pero hay algunos que los aprecian?

Claro, muchos que tiene 25 años trabajando. Pero tenemos que aprender a convivir porque el fútbol es una selva. Los que tenemos 30 años este sabemos que es una selva.

¿Qué opciones tiene para el futuro?

Voy de viaje a ver qué aprendo. Eso se lo tomé a "Primi". Es un tipo que siempre que tiene un espacio que invierte en su carrera.

¿No se ha terminado el fútbol para usted?

No hermano. El fútbol en uno se termina cuando uno se muere.

¿Tiene otra actividad a la que se dedica?

No, cuando uno es del fútbol se dedica al fútbol. Esto es de 24 horas, no importa en la labor que estés. Esto te absorbe.

Si se encuentra a Sergio Mendoza ¿Qué le diría?

Que se equivocó conmigo.

¿Por qué?

Es que yo no lo saqué. Es más, Sergio tiene mala memoria pues él vino a Real España porque yo lo traje con 15 años. Vino a una segunda con 15 años, lo llevó un tío de él. Lo sabe. Eso todo.