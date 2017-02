Tras 254 días, Fabio de Souza puede volver jugar en Liga Nacional

Después de una larga espera de ocho meses de estar fuera de las canchas y no disputar un solo partido de Liga Nacional, el defensa Fabio de Souza podría volver a tener actividad con el Olimpia.

El defensor vistió la camisa de los merengues por última vez el 22 de mayo de 2016, cuando se coronaron campeones ante el Real Sociedad en el estadio Nacional. Ahora, 254 días después, el brasileño podría tener su retorno al campeonato nacional en el estadio San Jorge de Olanchito, cuando el Albo se mida al Social Sol.

El cuerpo técnico ha asegurado que el defensor está listo para ir sumando minutos y ante el representativo de la ciudad cívica se podría dar su participación.

El defensor salió aplaudido por la afición del Olimpia que se hizo presente al estadio de El Porvenir, donde fue su retorno a los terrenos de juego con el equipo.

“Fabio ha estado entrenando desde el año pasado, es seguro que queremos ir viendo cómo se va desarrollando y compartimos el hecho de que se le dio minutos en la Copa Presidente y que de a poco se tiene que ir incluyendo”, indicó el asistente Nerlin Membreño.

CAMBIOS OBLIGADOS

La lesión de Israel Fonseca y la convocatoria de Elvin Casildo a la Selección Sub-20, hacen que el cuerpo técnico del Viejo León tenga que utilizar otra pareja de centrales diferente a la que disputó el duelo del domingo ante el Marathón. “Es que cualquiera puede jugar en esa posición.

Ya jugó Kevin Álvarez, trajimos a Walter García, ya está Fabio de Souza, que viaja con nosotros, y está Ever Alvarado, así que veremos qué dupla se utiliza en este partido. Aquí nadie va a jugar en un puesto que no lo hizo nunca”, aseguró el técnico Héctor Vargas.

El zaguero central izquierdo asegura que está a las órdenes del DT argentino y que sea él, quien decida el tiempo que le requiere en el terreno de juego. “Me siento muy bien, no sé si 90 minutos o no, pero me he preparado para jugar. Hemos estado dos meses preparando la parte física, técnica y ya es decisión de jugar 90, 20, 10, es de los profesores”, aseguró.

DUPLA DE SUDAMERICANOS

De Souza podría compartir puesto por primera vez con el argentino Walter García. “Con Walter no he podido jugar en el partido, pero hemos entrenado juntos. Yo creo que es un jugador que le viene a aportar mucho al equipo, es técnico y con bastante experiencia”, indicó el brasileño.

El defensor dice que luchará por recuperar un puesto en el once. “Aquí nunca es fácil ser titular, siempre se pelea mucho el puesto que esté. Olimpia siempre se ha caracterizado por tener buenos jugadores y con mucha calidad”, dijo.

DATOS

- Nueve Temporadas suma el defensa Fabio de Souza vistiendo la camisa de los merengues desde que llegó en la campaña 2008-2009.

-16 Goles registra el brasileño con la camisa del Albo desde que marcó el primero el 9 de noviembre de 2008 ante Real España.

-31 encuentros ha logrado disputar en Liga de Campeones y su último fue el 17 de septiembre de 2015 ante Vancouver.