Guatemala a punto de quedar totalmente fuera de la FIFA

El oscuro momento que pasa el fútbol guatemalteco parece que podría ser peor según comentó un miembro de la Comisión Normalizadora de la FIFA.

La Federación Guatemalteca de Fútbol está suspendida de toda actividad internacional de la FIFA, de ahí que no pudiera participar en la pasada Copa Centroamericana.

Según trascendió este martes, los representantes del máximo ente del fútbol mundial no pudieron llegar a un acuerdo con representantes del Congreso de la República para modificar la Ley del Deporte.

Stuardo Ralón, representante de dicha comisión, advirtió que si no existe un compromiso real por parte de los legisladores, Guatemala podría quedar suspendida totalmente de la FIFA.

“Si el Congreso no acelera el paso y no se reforma la ley y por lo tanto los estatutos no se aprueban, el riesgo de Guatemala es quedar completamente fuera de una suspensión total de FIFA. Es importante que lo sepan los aficionados y la opinión pública porque hay que exigirle a los diputados que esto es de urgencia nacional”, sentenció Ralón.

Este miércoles habrá una nueva reunión en el Proyecto Gol, donde se espera que ambas partes lleguen a un acuerdo definitivo.