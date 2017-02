Reynaldo Tilguath dejó las canchas como jugador profesional en 2016 y ha comenzado a dar sus primeros pasos como entrenador. El “Chino”, exfutbolista de Motagua, Olimpia, Platense y Vida, ahora es el timonel del Infop RNP de la Liga Mayor del fútbol hondureño.

Lea más: Tilguath: "En Olimpia llegaban compañeros con aritos y olor a guaro"

Además, el exmediocampista también está incursionando en los medios de comunicación como comentarista en un programa televisivo y radial, junto a varios excompañeros de equipo.

"Donde más concentrado estoy es en mi carrera de entrenador y es donde quiero triunfar, hasta ahora es mi primera experiencia como técnico con el Infop RNP, gracias a Dios hemos empezado bien", nos cuenta Tilguath.

Hasta ahora, las cosas le han salido de una manera sorprendente al “Chino”, logrando el primer lugar en la Liga Mayor, en donde ha ganado 16 partidos y solo dos empates de los 18 duelos que han disputado. También clasificó a la segunda ronda de la Copa Presidente tras eliminar al Atlético Esperanzano, un club de Liga de Ascenso.

"Cuento con un gran grupo de jugadores y con directivos que se preocupan por dar todo lo que necesitamos en logística, dispongo de todo para trabajar de la mejor manera", aseguró.

Tilguath siempre ha tenido claro su futuro y por eso desde que estaba en el ocaso de su carrera futbolista comenzó sus estudios de entrenador.

"Desde que estaba jugando con el Olimpia en 2011 y 2012 pude estudiar y saqué los dos niveles, ahora solo me resta el tercero para dirigir en Primera División", expresó.

Uno de los cambios que ha tenido en su vida Reynaldo Tilguath es su manera de ver el fútbol desde otra perspectiva.

"Es complicado porque hay que dedicarle tiempo, planificar, trabajar en cosas específicas y por ahí algunos jugadores no les gusta cuando uno se queda fuera del listado y es algo que lo vivió uno, por eso trato de comprenderlos y hacerles entender".

Y agregó: "Uno como entrenador se puede equivocar, pero trato de hacerlo lo menos posible para no hacerle daño a ningún jugador. Ahora que estoy de entrenador observo más fútbol y leo para planificar todo lo que se va a trabajar cada día".

ES DURO CON LA CRÍTICA

Reynaldo Tilguath también se está abriendo un espacio en el ámbito de los medios de comunicación, donde expresa de lunes a viernes su análisis del fútbol hondureño.

"Trabajo en el programa Sin Anestesia con varios excompañeros, como: Carlos Prono, el director; José Luis Pineda, Gutiérrez, Carlos Paes, Marlon Godoy, Mario Moncada y Mango Henríquez", cuenta.

El “Chino” se ha caracterizado por decir las cosas directas y no cambia cuando se trata de criticar el estilo de juego de un entrenador o de un futbolista.

"Hay mucha gente que quizás se pueda molestar, porque uno dice la verdad o en la forma como lo digo, pero fui futbolista y sabemos lo que se siente cuando un jugador ingresa a la cancha", comentó.

También añadió: "Siento que tengo una ventaja, porque jugué fútbol y ahora que he estudiado para entrenador, ya no miro el fútbol como un aficionado, sino de otra manera, analizo sistemas, movimientos y jugadores, qué hizo bien o mal. Trato de analizar para después hacerle entender a la gente que nos escucha y eso es importante".

Tilguath lleva un año y medio en el programa radial y televisivo y es algo que le ha dado la oportunidad de ir aprendiendo algo nuevo en su vida.

"Los primeros días me puse nervioso, pero a medida van pasando los días uno va agarrando confianza y después uno analiza que no es tan fácil estar detrás de una cámara, porque uno debe saber expresarse, hablar y eso conlleva a muchas cosas", indicó Tilguath.

ALGO MÁS:

TU FAMILIA:

Es lo máximo; mi mamá, mi esposa y mis tres hijos son todo para mí.

DIOS:

Es la parte principal, lo es todo, me guía.

MEJOR ENTRENADOR:

Pep Guardiola y José Mourinho.

OLIMPIA:

Es una institución que le di todo y me dieron todo. Muy agradecido.

FÚTBOL:

Me dejó mi casa y carro.

EN 30 SEGUNDOS

¿Qué mensaje le das a los jóvenes?

Que primero se acerquen a Dios, que estudien y si tienen dones para jugar fútbol que lo hagan.

¿Cuál es el entrenador que más enseñanza te dejó?

Son tres: Ramón Maradiaga, Carlos Restrepo y Nahún Espinoza, que son los que más me han enseñado. De los demás también me he aprendido algo, pero ellos tres son los que más marcaron mi carrera.

LO DIJO:

"Hay presión en el banquillo, si el equipo pierde el señalado siempre es el entrenador, eso no va a cambiar".

"La pasión cambia un poco, porque ahora uno trabaja de diferente forma, pero siempre con el objetivo de ganar”.

DATOS:

- 12 Títulos conquistó el mediocampista Reynaldo Tilguath en la Liga Nacional, todos los ganó vistiendo la camisa del

Olimpia.

1 Reynaldo Tilguath estuvo un año con la UPNFM en la Liga de Ascenso, siendo este su último equipo antes de su retiro.