Después de su actuación en los Juegos Olímpicos 2016, las lesiones han tocado la puerta del defensor de Olimpia Johnny Palacios, quienes lo han alejado del terreno de la acciones durante los últimos tres meses.

Él mismo, asegura que no la pasó bien desde entonces y que las noches de sufrimiento lo llevaron a la agonía. Pero hoy, comenta que todo se calmó tras recibir la luz verde de su terapeuta para comenzar a trabajar en la parte física en esta semana.

Te ha costado recuperarte de tu lesión... ¿qué ha pasado por tu mente?

En mi mente siempre pienso en recuperarme pronto, lleva tiempo pero uno como jugador anhela en todo momento estar dentro de la cancha o por lo menos junto al grupo, con el equipo. LLevo tres meses y no he estado con ellos, pero en estos días retornaré a los entrenamientos y eso me pone contento.

¿Físicamente estás bien?

Ya me dieron de alta, ya pasó ese proceso de la terapia, ahora sigue el proceso de lo físico, agarrar y ponerme a tono, esperar el momento que Dios decida para volver a la cancha. Sé que el momento va a llegar, solo que tengo que tener paciencia.

¿No sientes que todo esto de tu lesión fue producto de tu rebeldía al no firmar durante los Juegos Olímpicos con el Olimpia ya que pretendías salir al extranjero?

Mirá todo lo hace Dios, el de arriba es el que mira. En ningún momento me quejé en el pasado, simplemente lo tomé como una desición de Dios, lo que pasó ya quedó atras para mí, son revanchas y momentos que uno como futbolista vive, lo tomé con mucha responsabilidad, lo importante es que ya estoy haciendo las cosas como se deben.

Pero se hablaron muchas cosas...

Sí, estaba el momento en que se hablaban muchas cosas. Solo son buyas pero solo uno sabe que uno decide por su propio bienestar. No hubo ningún conflicto solo que las redes sociales siempre van hablar pero eso no me saca de lo que quiero.

Te recuperaste y volviste a caer en otra lesión... ¿fue duro?

Sí, me preguntaba que por qué me volvía a pasar. Sentí que ya terminaba todo con mi segunda lesión. El talón de aquiles es algo que no se lo deseo a nadie, es algo complicado, un proceso largo pero tengo paciencia.

¿Qué hay de lo momentos díficiles que pasabas?

Sí, sufrí y también mi mujer. Habían momentos díficiles en donde estaba de mal humor, todo me molestaba y ofendía por el mismo hecho de la lesión pero reflexioné y sabía que las cosas que hacía no eran buenas, el momento de Dios hay que saberlo esperar. Ahora me siento mejor y con la mente más tranquila.

¿No sientes temor que estas lesiones te estén acercando al retiro de tu carrera? En ningún momento, siento que puedo dar más, me siento muy fuerte, mi ejemplo es Garrido, no tengo ningún temor, en retirarme ni lo pienso por ahora. Siento muchas ganas de volver a jugar y con más fuerza.

El defensor abandonó las muletas y regresará al campo de los entrenamientos.

Deberás recuperar terreno por la contratación de Walter García y la recuperación de Souza... ¿lo tienes claro?

Es bueno que haya otro refuerzo. Me tocará ir, sudar nuevamente y luchar por un puesto como todos los compañeros. En el Olimpia nadie tiene el puesto comprado, nadie es indispensable, estoy con los pies en la tierra y sé que voy a volver con más fuerza.