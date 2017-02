Henry Figueroa se queda en Motagua, asegura gerente deportivo

Tras muchos días de especulaciones, este miércoles el gerente deportivo del Motagua, Marvin Fonseca, confirmó que Henry Figueroa, de 24 años, se quedará en las Águilas Azules para este Clausura 2017.

"No sé de dónde se sacaron que tenía ofertas, no hay nada, no hay ofertas, ni sale de Motagua. Él se integra mañana al equipo y jugará el domingo el clásico ante Olimpia", confirmó el gerente del Motagua a HRN.



Desde finales del 2016 se informó que el zaguero central Henry Figueroa se iría al extranjero, pero Marvin Fonseca aseguró que ni él ni Marcelo Pereira han recibido ofertas del exterior.

"Son rumores, así como lo de Marcelo Pereira, ellos seguirán en la institución, si se da, la junta directiva de Motagua no pondrá trabas para que se vayan, más bien nos ponemos alegres cuando salen ofertas porque las arcas del equipo se llenan", dijo.



Fonseca tuvo que explicar por qué la ausencia de Henry Figueroa en los últimos días de entrenamiento con el equipo. "Le dimos unos días de vacaciones ya que venía de estar con la selección en la Copa Centroamericana; él esta resolviendo unos problemas personales".