"Rambo" Rodríguez: "Con Pavón jugaba diferente, ahora estoy muy cómodo"

Juan Josué Rodríguez, más conocido como "Rambito", ha comenzado de gran forma el actual torneo de Clausura. Actualmente es el goleador de Marathón y comanda la tabla de artilleros y no descarta la idea de terminar como máximo anotador.

VER LA TABLA DE GOLEADORES DEL CLAUSURA 2017

"Creo que primero hay que darle la honra a Dios por todo, sin él nada de esto estuviera pasando. También del esfuerzo que entrego día con día y lo que entreno me está dando resultado", dijo.

Además, agradece la oportunidad que le está dando el técnico Manuel Keosseián en el 11 titular.

"Creo que la confianza del técnico hacia el jugador tiene que ser fundamental, y el profesor Keosseián me la está dando. Yo la estoy aprovechando".

Rambito asegura que para el clásico ante Real España este sábado, no ve a ningún equipo favorito para llevarse los tres puntos.

"Es un clásico y estamos en nuestra casa, tenemos que ganarlos para seguir peleando los primeros lugares. No hay favoritos, el que corra más y el que meta las que queden va a ganar", explicó.

A pesar que el torneo anterior no tuvo mucha participación con Carlos Pavón, ya le está dado la vuelta a la página y quiere quiere tener un brillante torneo.

"Yo siempre he trabajado al 100% todo el tiempo, por ahí el torneo pasado con el profesor Pavón las cosas no nos estaban saliendo bien y los compañeros que estaban lo hacían de la mejor manera, nunca dejé mi trabajo a medias y ahorita se me está dando una oportunidad".

Aclara que se siente mejor jugando en la posición que lo tiene Manolo, que es como mediapunta.

"Yo siempre había jugado atrás del delantero o como punta, con el "Chino" López jugaba como atacante en el Parrillas One. Con Pavón jugaba diferente, un poco más atrás y llegaba a la meta un poco más cansado y en la posición de ahora estoy muy cómodo. Me gusta pisar bastante el área rival", contó.

"Uno trabaja siempre para golear en todos los partidos y esperemos que nos sigan saliendo más goles. No tengo una medida de goles al final del torneo, no me esperaba ser líder goleador ahorita, yo quiero anotar en todos los partidos y por qué no terminar de serlo al final del torneo", concluyó.