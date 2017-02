Casi nueve años después de marcharse del Barcelona, Ronaldinho vuelve al equipo para iniciar una nueva etapa, esta vez como embajador culé. Dinho fue presentado por el club y habló de la alegría que le da retornar, también contó detalles de su salida.

El crack brasileño habló de su relación con Pep Guardiola y confiesa que este le pidió que no se fuera al Milan, contrario a lo que había dicho la prensa años atrás.

"Cuando llegó Pep en 2008 me pidió que nos viéramos. Me reuní con él y me dijo que me quería en el equipo, que siguiera porque contaba conmigo. Yo se lo agradecí pero le dije que notaba que mi ciclo en el Barça ya había acabado y decidí marcharme", inició contando en entrevista a Mundo Deportivo.

¿Y cómo quedó su relación con Pep? "Además de pedirme que me quedara en el club, yo nunca podría tener rencor a alguien que es como familia para mí. Con Pep tengo una muy buena relación que ya venía de mi relación con su hermano Pere cuando él estaba en Nike".

HABLA RONALDINHO

Sobre representar al equipo:

Sí, un poco esa es la idea, aunque sin tener nada firmado siempre he representado al Barça en cualquier parte del mundo. La gente cuando me ve se acuerda del equipo y creo que esto de ser embajador va a ser más lindo aún.

Le ve opciones al Barcelona de triplete:

Sí, siempre tiene posibilidades porque tiene si no el mejor, es uno de los mejores equipos del mundo y por tanto, siempre va a tener posibilidades.

Sobre la tecnología en el fútbol:

El fútbol ya fue inventado. Así que hay que jugar y no cambiar el fútbol. Si se hace esto creo que va a cambiar mucho. A mí me gustan las cosas como siempre fueron porque el fútbol es así. Soy partidario de los errores, que a veces vienen en contra y otras a favor, pero yo no lo cambiaría.

Sobre Neymar:

"Neymar ya está listo, es uno de los mejores del mundo y un día va a llegar a ser el mejor. Así lo espero, es lo mejor para el Barça y lo mejor para mis amigos.