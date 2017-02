Llegó a Real España como uno de los fichajes más importantes del torneo Clausura y desde el inicio se convirtió en titular indiscutible en la cintura del campo.



Jorge "Pitbull" Claros disputará su primer derbi sampedrano y lo hace con la mejor expectativa, aunque sin ahondar en "favoritismos".



Claros es consciente de la importancia que tiene este duelo en el día a día de San Pedro Sula, por lo que "vamos a salir a jugar como siempre se ha caracterizado Real España".



El "Pitbull" ya sabe de clásicos, pues antes jugó el de Vida-Victoria, en La Ceiba y el Motagua-Olimpia, en Tegucigalpa.

El jugador, que disputará su tercer juego con los catedráticos, pues ya lo hizo contra Motagua (empate 2-2) y Juticalpa (triunfo 0-3), deja en claro que "por ahí" Marathón "debe estar tirando" el favoritísimo a ellos "para no estar presionado, pero es de ellos".



¿Con que mística se afronta el derbi con Marathón?



Vamos a salir a jugar como se ha caracterizado siempre Real España y vamos a sacar primero Dios el resultado.



Ya ha jugado los clásicos de La Ceiba y Tegucigalpa, ¿cómo ve el de San Pedro Sula?



Sabemos que son partidos bonitos, no me había puesto a pensar eso; más allá de eso siempre valen tres puntos, sabemos lo importante que es ganar de a tres para mantenernos en el primer lugar y pelear el primer puesto.

¿Quién sale como favorito?



Los puntos son los mismos tres, siempre hay marketing por ser equipos grandes pero hasta ahí, queda a criterio de ustedes, hacemos nuestro trabajo dentro del campo y talvez se habla mucho, pero básicamente se tiene que hablar adentro.



En Marathón dicen que ustedes son favoritos...



Por ahí ellos deben estar tirando para aquí para no estar presionados, pero eso es de ellos, nosotros tenemos nuestras virtudes y estamos conscientes que va a ser un partido de seis puntos; ellos están en el primer lugar y tenemos que sacar el triunfo, es de ellos que digan que somos favoritos.



En cuanto a la hegemonía que han tenido en los últimos torneos, ¿cuánto pesa?



Importante ganar, lo otro queda a segundo plano, que son las estadísticas de los partidos que se han jugado con Marathón; queremos sacar los tres puntos y estar peleando los primeros lugares.



¿Cómo visualiza Jorge Claros el entorno de este Clásico?



Creo que va a ser algo bonito, que la gente vaya a disfrutar y no haya pelea dentro de las graderías, que todos salgamos contentos; sabemos que son dos equipos que quieren ganar esos tres puntos, pero que no haya violencia dentro del estadio, es lo que uno quiere.