Radiante como el sol, así está Michell Lagos, la encantadora y carismática presentadora del clima en "Abriendo Brecha" que destella rayitos de alegría con el semblante de su sensual belleza.

Su amor y pasión por la pantalla chica la empujó a dejar la batuta de palillona para abrirse paso en la televisión catracha en donde lleva al menos un año laborando.

De momento es pasante de la Carrera de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y sueña con obtener una Maestría en Comunicaciones. Hoy se confiesa con DIEZ y detalla aspectos de su vida. ¡Hasta se refiere a Alberth Elis!

¿Cuáles son las cualidades que te definen?

Mi carisma. Soy una persona humilde, aunque no conozca a las personas me ando riendo. La bondad es parte de mi vida.

¿Hay actitudes que te sacan de lugar?

Sí, las críticas. Hay personas que molestan mucho y en varias ocasiones eso me enoja y me hace llorar. No soy una persona que tiende a confrontar. Soy conservadora, antes era peleona, hoy prefiero quedarme callada.

¿Te va bien en el amor?

Me va súper bien en el amor, tengo una pareja maravillosa la cual me apoya demasiado, es mi confidente, mi cómplice en todo y con metas en la vida.

¿Alguna vez te ha enamorado algún deportista del país?

Ja, ja, ja no, la verdad no.

Si Alberth Elis te invitara a salir... ¿aceptarías?

No, yo no saldría con él porque tengo novio y lo respeto ja, ja. Y si no tuviera tampoco lo haría. No me agrada la idea de salir con algún famoso y pues fuera de ello, soy muy selectiva. Pero aclaro, no me desagrada ni algo así por el estilo.

¿No te gusta ser el foco de atención?

No, quiero llevar mi carrera bien, sin escándalos, considero que muchas personas quieren ser el centro de atención llevándose a otros de encuentro.

- PICANTES -

¿Te gusta algún jugador del Olimpia?

¡Ayy Dios mio!... creo que me meteré en problemas. Quien me gusta, no por su parte físico, sino por su forma de jugar es Bayron Méndez.

¿Cómo se conquista a Michell?

Con detalles. No importa si es material porque yo puedo comprarme mis cosas. Me gusta que se tomen el tiempo conmigo. Me gusta la vieja escuela y que me escriban cartas.

¿No crees que en este tiempo es cursi hacer esas cosas?

Pues fijate que mi novio es así, por eso me gusta.

¿Cuál es el beso más romántico que te han dado?

¡Eeeh! fijate que no he llegado a eso, ja, ja, ja.

¿Mañana es el clásico... ¿qué le pedirías al Olimpia?

Que salgan con todo y que no se relajen. A veces cuando ya tienen el resultado bajan los brazos.

SU PERFIL:

Nombre: Michell Lagos

Edad: 20 años

Fecha de nacimiento: 13 de mayo del 1996

Sus gustos:

El Olimpia y el Real Madrid figuran como el equipo de sus amores. No suele salir de parranda, gusta de las buenas películas y de pasar tiempo con su familia.

ALGO MÁS

En el 2014 quedó entre las mejores 10 palillonas del desfile patrio.

LO DIJO:

"No me gustan los futbolistas, solo me gusta verlos jugar. Me agradan los basquetbolistas. Me llama la atención que son altos. No pido mucho, no me gusta que sean tan musculosos ni tan flaquitos".