Real España se adueña del Yankel y castiga al Marathón

'Primitivo' Maradiaga encendió la Máquina, señores. Real España se adueñó del estadio Yankel Rosenthal y azotó, bajo un aguacero, al Marathón de Manuel Keosseián.

Los aurinegros derrotaron 1-3 a los verdolagas y se afianzan en el torneo Clausura 2017 del fútbol hondureño. La Máquina se encarrila en el torneo y sigue sumando de tres en tres.

Con este triunfo, el Real España es líder momentáneo del campeonato hondureño y es el único equipo invicto.

LAS ACCIONES DEL TRIUNFO AURINEGRO

El juego comenzó atractivo pero a medida iba avanzando se fue tornando un tanto flojo. El primer gol del encuentro cayó de forma sorpresiva y rápido. Al minuto 15 Frank Arévalo puso el delirio en los aficionados aurinegros. Bryan Acosta ejecutó un tiro de esquina desde el sector derecho y solito, sin marca alguna apareció el defensor para solo ponerle la testa al balón y acreditar el 0-1 en el marcador.

Real España derrotó al Marathón en el estadio Yankel Rosenthal.

La próxima llegada de peligro fue al 32, Iván López sacó un bombazo desde fuera del área raso que pasó por toda el área pero no encontró ninguna pierna para empujar la misma hasta el fondo. Los aurinegros tenían controlado el partido mientras Marathón no despertaba.



SEGUNDO TIEMPO Y EL VENDAVAL AURINEGRO



Manuel Keosseián movió sus piezas y mandó a Víctor Berríos al campo y en los primeros minutos del segundo tiempo Juan Josué Rodríguez sorprendió. El ex Parrillas One entró al área y castigó a Luis López quien tuvo que meter sus manos para mandar la redonda al tiro de esquina.



Al 57 Bryan Acosta filtró un balón al área, ahí recibió de espaldas al marco Ángel Tejeda quien miró a Jhow Benavídez que venía descolgado y sin dudarlo se la sirvió al joven jugador españolista que para definir el segundo soltó un misil que se coló en el marco de John Bodden, 1-2 ganaba el equipo del Primi; el vendaval aurinegro seguía.

Dos minutos más tarde, al 59, Samuel Córdova se bajó en el área a Bryan Acosta y el árbitro Raúl Castro no dudó en sancionar pena máxima, la misma víctima canjeó el penal por gol y la Máquina se encarrilaba en el Yankel Rosenthal. 0-3 goleaba Real España al Marathón.



Keosseián se miraba desesperado en el área técnica al ver a los suyos perdidos en el terreno de juego; al 65 Ángel Tejeda erró el cuarto, el balón llegó desde el sector izquierdo y ante una pésima, pero pésima marca del brasileño Caue Fernandes ayudó al flaco delantero para llegar frontal al marco pero su disparo salió defectuoso y la mandó por arriba del transversal.

Ángel Tejeda no pudo marcar en el derbi sampedrano.

Mario Berríos ya estaba en el campo y ayudó a los suyos a anotar el descuento. El emblema verdolaga filtró el balón a espaldas de los defenseros aurinegros y en el área Juan Josué Rodríguez solo le puso la punta del zapato para anotar el 1-3 transitorio al minuto 65, Buba no pudo hacer nada.



Primitivo Maradiaga quería más y por eso mandó a la cancha a Claudio Cardozo, quien tuvo en sus botines el cuarto pero su disparo pasó rozando el poste derecho de la cabaña verdolaga protegida por John Bodden. La Máquina seguía arriba 1-3.



Los verdolagas despertaron pero al parece tarde. Pasados los 85 minutos el Rambito Rodríguez erró el segundo, y dos minutos más tarde el joven Henry Romero también perdonaba, y por si fuera poco, en el contraremate Mario Berríos sacaba un bombazo desde fuera del área pero Buba López la mandaba fuera.

El partido moría y Real España controlaba el juego. Al final, los catedráticos aguantaron y se llevaron el triunfo en el derbi sampedrano que al final terminó con actos vandálicos lo que obligó a los aficionados a ingresar al terreno de juego.

FICHA DEL PARTIDO: MARATHÓN - REAL ESPAÑA

--ALINEACIONES--



MARATHÓN

1. John Bodden

12. Carlos Perdomo

21. Daniel Tejeda

4. Caue Fernandes

3. Samuel Córdova

17. Wilmer Fuentes

16. Allan Banegas

6. Jon Pauk Suazo

8. Walter Martínez Betanco

7. Juan Josué Rodríguez

9. Santiago Barboza

DT Manuel Keosseián



Suplentes

25. Denovan Torres

2. Bryan Barrios

5. Erick Norales

11. Víctor Berríos

19. Mario Berríos

27. Justin Arboleda

56. Henry Romero



REAL ESPAÑA

22. Luis López

7. Odis Borjas

20. Frank Arévalo

13. Allans Vargas

44. Wilfredo Barahona

6. Bryan Acosta

17. Jorge Claros

23. Edder Delgado

38. Jhow Benavídez

19. Iván López

11. Ángel Tejeda

DT Ramón Maradiaga



Suplentes

1. Kevin Hernández

5. David Velásquez Colón

28. César Oseguera

8. Víctor Moncada

14. Cristhian Altamirano

10. Luciano Ursino

35. Claudio Cardozo



--GOLES--



MARATHÓN

Min. 65 Juan Josué Rodríguez



REAL ESPAÑA

Min. 15 Fran Arévalo

Min. 57 Jhow Benavídez

Min. 60 Bryan Acosta



--CAMBIOS--



MARATHÓN

Min. 40 Entró Víctor Berríos por Carlos Perdomo

Min. 61 Entró Mario Berríos por Walter Martínez

Min. 61 Entró Henry Romero por Santiago Barboza



REAL ESPAÑA

Min. 70 Entró Nicolás Cardozo por Ángel Tejeda.

Min. 80 Entró Luciano Ursino por Jhow Benavídez

Min. 89 Entró Christian Altamirano por Iván López



--TARJETAS AMARILLAS--



MARATHÓN

Min. 24 Wilmer Fuentes

Min. 31 Daniel Tejeda

Min. 36 Carlos Perdomo



REAL ESPAÑA

Min. 40 Jorge Claros

Min. 77 Luis López

Min. 81 Allans Vargas



--TARJETAS ROJAS--



No hubo.