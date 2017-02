Olimpia le saca el triunfo de la bolsa a Motagua en un cierre de infarto

En un cierre de infarto, Olimpia y Motagua empataron 2-2 en el derbi capitalino que casi les saca el corazón a los pocos aficionados que llegaron a a presenciar el encuentro. Golazos sobre el cierre, y al final un punto para cada uno.

Aunque el encuentro comenzó aburrido, al final, el rumbo se repuso y los aficionados tuvieron que salier felices, bueno, al menos los del Olimpia ya que su equipo consiguió la paridad sobre la hora.

El más beneficiado con este empate es el Platense ya que tras su triunfo ante Jutalpa FC quedó como único líder del orneo Clausura 2017.

LAS ACCIONES DEL OLIMPIA 2-2 MOTAGUA

Qué aburrida primera parte... el derbi capitalino entre Olimpia y Motagua careció de fútbol y de emociones, fue muy deslúcido en su primera parte, se esperó más pero quedaron a deber. Eso sí, al final se lucieron.

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL



Y es que al parecer estos dos equipos esperan del minuto 80 para arriba para dar espectáculo.

En su primera etapa, el juego tuvo nada más dos ocasiones de peligro y se resumen así: Olimpia avisó al minuto 11. Los leones llegaron por medio de Gerson Rodas, quien desde fuera del área sacó un bombazo que le sacó pintura al transversal protegido por Jonathan Rougier después, al 29, Carlos Discua tuvo el primero, se fue solito, entró al área pero en el mano a mano, Donis Escober ganó y evitó el primero.



SEGUNDO TIEMPO



Esta segunda mitad prometía más y así fue, al parecer eso mostraron ambos clubes en los primeros minutos. Olimpia y Motagua atacaban de forma feroz buscando el primero pero lo encontró el equipo azul vía lanzamiento penal convertido por Rubilio Castillo en una estupenda jugada que realizó Marco Vega y que el argentino Walter García se lo bajó. Los mimados ganaban el clásico 0-1.



Los azules seguían dominando el encuentro y pisaban el área merengue cuando querían. Al 82 aproximaron por medio de Erick Portillo, quien ya estaba en el campo, pero el delantero no pudo aumentar la ventaja tras estrellar su disparo en la humanidad de la defensiva olimpista. Todo seguía 0-1 a favor de los de Diego Vázquez.



Olimpia reaccionó al 86 y encontró el gol tras una cabalgada de Kevin Álvarez por el sector derecho, el rápido jugador merengue mandó un centro con veneno puro que se estrelló en el horizontal y en el contraremate, atento a la cita estuvo Michael Chirinos, quien de un toque y ante la pasiva marca de Félix Crisanto, acreditó en los cartones el 1-1.



Pero aún faltaba más y más... Erick Andino al minuto 89 se mandó el golazo de la jornada. El seleccionado nacional, tras una previa jugada de Héctor Castellano, recibió la habilitación de Rubilio, quien se la dejó servida de cabeza, Andino se la acomodó de pecho y con una volea fenomenal la mandó a guardar y ponía el delirio en la afición azul. ¡Motagua lo ganaba 1-2! pero tranquilos, faltaba la fiesta del Roro.

A poco habían olvidado a Roger Rojas... el delantero olimpista, que había ingresado en el segundo tiempo, anotó el empate final tras una excelente intervención en ataque de Michael Chirinos quien se bailó a la defensiva azul y servidita al Roro se la dejó para que este anotase el empate final.

FICHA DEL OLIMPIA 2-2 MOTAGUA

ALINEACIONES



OLIMPIA

Donis Escober; Kevin Álvarez, Walter García, Fabio de Souza, Ever Alvarado; Germán Mejía, Gerson Rodas, Carlos Will Mejía, Óscar Salas, Bayron Méndez; Javier Estupiñán.



Suplentes



Edrick Menjívar, Luis Garrido, Carlo Costly, Marcelo Canales, José Tobías, Roger rojas y Michael Chirinos.



CAMBIOS

Min. 46 Entró Michael Chirinos por Bayron Méndez

Min. 61 Entró Roger Rojas por Gerson Rodas

Min. 69 Entró Carlo Costly por Javier Estupiñán



MOTAGUA

Jonathan Rougier; Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Omar Elvir, Félix Crisanto; Carlos Discua, Wilmer Crisanto, Héctor Castellanos, Santiago Vergara; Rubilio Castillo y Marco Vega.



Suplentes



Marlon Licona, Klifox Bernárdez, Reinieri Mayorquín, Erick Andino, Irvin Reyna, Foslyn Grant y Kevin López.



CAMBIOS

Min. 58 Entró Erick Andino por Marco Vega

Min. 62 Entró Reinieri Mayorquín por Carlos Discua

Min. 72 Entró Klifox Bernárdez por Omar Elvir.



TARJETAS AMARILLAS



OLIMPIA:

Min. 83 Ever Alvarado



MOTAGUA:

Min. 32 Wilmer Crisanto

Min. 79 Félix Crisanto

Min. 90 Jonathan Rougier



TARJETAS ROJAS

No hubo.