Real Estelí de Nicaragua y el récord que ni Real Madrid pudo alcanzar

El equipo Real Estelí, de Nicaragua, impuso este fin de semana una nueva marca en Centroamérica de partidos sin perder, con 46, al superar los 45 logrados por el Comunicaciones de Guatemala, entre 1976 y 1977.



El Real Estelí, de la ciudad de Estelí, al norte de Nicaragua, extendió su racha al empatar 1-1 al Walter Ferretti, de Managua.



Durante esta hilera de juegos sin conocer la derrota, el Real Estelí, actual campeón de Nicaragua, suma 33 victorias y 13 empates.



El equipo norteño no pierde desde el 7 de febrero de 2015, cuando cayó ante su "archirrival" Diriangén, con marcador de 3-2.



En este tiempo el Real Estelí ha marcado 101 goles y recibido 16.



El actual campeón nicaragüense continuó su racha en el estadio de San Marcos, campo neutral en la zona Pacífico de Nicaragua, debido a que el Walter Ferretti no pudo jugar en su estadio de Managua, por sanción.



El fútbol no está entre los deportes preferidos en Nicaragua, aunque cada vez capta más seguidores.

NI MADRID, TAMPOCO JUVENTUS PUDIERON

El equipo nicaragüense superó hace días el récord que ostentaba el Real Madrid, conjunto que se quedó en 40 partidos sin perder. Real Estelí llegó a 46 y también superó los 44 recientemente de la Juventus.