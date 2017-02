Vida saca apretado triunfo ante Social Sol y se aleja del último lugar

equipo1="Vida" bandera1="vida" resultado1="2" equipo2="Social Sol" bandera2="social_sol" resultado2="1" tipo="liganacional" Escribir en tipo una de estas opciones:

En un partido lleno de muchas faltas y con un gran aguacero que humedeció La Ceiba. Así se jugó el partido entre el Vida y Social Sol que pelean por no descender de la primera división del fútbol de Honduras.



Pero los dirigidos por Carlos Pavón fueron más vivos y lograron anotar en dos ocasiones, mientras que los de Gustavo Gallegos solo pudos mandarla al fondo una vez.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES



El gol no se hizo esperar en el estadio Ceibeño que no gozó de una buena asistencia. Al minuto 4 el veterano Jerry Palacios no desaprovechó un grave error entre Misael Ruíz y el portero Francisco Reyes y el ceibeño la mandó a guardar.





Como un valde de agua fría le cayó ese gol a los jugadores del Social Sol que unos minutos más tarde soportaon un gran aguaceró que hizo que se detuviera el partido.



Así es, al minuto 30 el árbitro Armando Castro tuvo que detener el partido porque la gran tormenta en La Ceiba no dejaba ver bien cada jugada.

POLÉMICO GOL ANULADO A SOCIAL SOL



El marcador no se iba a mover y con el 1-0 a favor del Vida se fueron a los camerinos del estadio Ceibeño.



En la segunda parte el Social Sol se fue en busca del gol del empate, cosa que lograría al minuto 68 gracias a un cabezazo de Roberto Riascos luego del tiro libre de Rosendo Gonzáles.





Pero el nuevo refuerzo del Vida, Richard Rodríguez se gastó un golazo al minuto 78. El uruguayo se atrevió a rematar desde fuera del área y la mandó a una esquina de la portería que defendía Francisco Reyes.

Con la ayuda de Jerry Palacios y Richard Rodríguez el Vida pudo derrotar al Social Sol y se aleja un poco más de la última posición del descenso. Ahora los 'cocoteros' están a 7 de distancia.



El próximo juego del Vida es ante el Olimpia en Tegucigalpa, mientras que el Social Sol recibirá al Real Sociedad que llega de perder tres partidos al hilo.

Alineaciones

Vida: Ricardo Canales, Javier Portillo, Richard Rodríguez, Osman Chávez, Bryan García (Maycol Montero), Walter Lapresti, Elder Torres, Marlon Ramírez, Orlin Peralta, Carlos Bernárdez (Chestin Onofre) y Jerry Palacios (Sholby Martínez).



Social Sol: Francisco Reyes, Brayan Castro, Edgar Martínez, Misael Ruiz, Edgar Aguilar, Leo Benedith, Abner Méndez (Christopher Urmeneta), Mario Ventura, Rosendo Gonzáles, Roberto Riasgos y Néstor Martínez (César García).