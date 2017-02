Mario Móncada exárbitro fue muy claro con la polémica que generó en el momento del gol de Roger Rojas que significó el empate 2-2 del Olimpia ante el Motagua.

Una gran polémica se generó en el tiempo de descuento en el clásico capitalino donde el Olimpia igualó 2-2 ante Motagua con un tanto de Roger Rojas mientras un aficionado ingresó al terreno de juego.

El exárbitro Mario Moncada aseguró que el gol de los merengues es totalmente legítimo y que el réferi Óscar Moncada actuó de una manera correcta en ese momento.

Ver: RUBILIO CASTILLO EXPLOTA POR LA JUGADA

"Eso es gol, hay un cuerpo extraño dentro del terreno de juego que no interfiere en la acción, aparte el árbitro no es policía para estar en toda las orillas del campo para evitar que ingresen aficionados, ya se ha dado este tipo de casos a nivel internacional", dijo Mario Móncada.

El reglamento explica que todo aquel que no figure en la lista de jugadores como jugador, sustituto o funcionario oficial de un equipo se considera persona externa, al igual que un jugador que ha sido expulsado, el árbitro deberá interrumpir el juego (aunque no inmediatamente si dicha persona no interfiere en el juego).

"Si hay una persona que tiene que leer el juego es el árbitro y en este caso lo lee bien porque identifica el cuerpo extraño dentro del terreno de juego, pero que no interfiere en la acción, que no distrae a ningún jugador del equipo que defiende en este caso Motagua", explica Móncada.

IDENTIFICADO EL AFICIONADO QUE INVADIÓ LA CANCHA

Y agregó: "Un cuerpo extraño que no consigue su objetivo porque el portero del Motagua (Jonathan Rougier) va en busca del balón que que Roger Rojas lanza al marco y no por el que manda el cuerpo extraño en ese momento".

Una de las cosas que más resaltó el experimentado árbitro retirado es que el referí Mario Móncada lo hizo de una buena manera. "El árbitro tiene que dar el gol legítimo y en el acta informar que al minuto tal del partido ingresó un cuerpo extraño dentro del terreno de juego sin pasar nada, que no generó ningún peligro".

Además el retirado referí recuerda lo que dice la regla cinco. "El árbitro tiene que analizar, interpretar y aplicar el reglamento, en la regla cinco dice que el referí tiene el derecho de parar el juego al momento que él quiera y decida, detiene el juego espera que salga el cuerpo extraño y luego reanuda con balón a tierra".

Sobre el accionar de los asistente también fue muy claro Mario Móncada. "Los líneas no tiene que hacer absolutamente nada en ese caso, es una decisión del árbitro al que yo aplaudo, esa jugada se volverá a repetir en Honduras dentro de 50 años", cerró.