Héctor Castellanos fue fuerte en sus declaraciones al denunciar públicamente al árbitro Oscar Moncada, quien pitó el clásico. "Quiero denunciar a Moncada ya que no es desde ahorita, él me dijo -Tu madre chuco- Entonces qué se cree él.

Ver: PARA MARIO MONCADA, EL GOL ES LEGÍTIMO

Solo porque sea la autoridad del partido no significa que te tiene que insultar. A Wilmer Crisanto le dijo Mono. El piensa que que así se va a llevar el respeto de los jugadores. El clásico terminó en polémica, un aficionado que se mete al campo, dos balones... No estamos llorando por eso sino porque el árbitro pasa insultando a los jugadores. Yo te soy sincero, cuando él me insultó le respondí porque no tiene que hacerlo".

"A Wilmer le sacó amarilla y ya se la había cantado, a mí me dijo que me la iba a sacar y por eso fui más prudente. Escuché cuando Moncada le dijo al asistente por medio del inter comunicador que en cualquier entrada mía mantuviera la banderola arriba porque me iba a amonestar. ¿Porqué no se comunicaron en la jugada que nos empataron?.".