El defensa argentino Walter García, vivió su primer clásico desde su llegada al país y estuvo involucrado en una acción donde cobró una falta penal que representó el primer gol del juego.



"Fue un partido bastante parejo hasta el penal inexistente que pitó el árbitro, luego de ahí cambió mucho. Empezamos en un nerviosismo completo, se logró y después se dio un juego donde nosotros atacábamos y ellos se defendían. Creo que lo empatamos más por corazón que por otra cosa", comentó.

Lo más grave del tema es lo que confesó el defensor, donde asegura que arbitro Óscar Moncada lo condicionó desde el inicio del partido. "En ningún momento lo toco, lo que pasa que el árbitro me hizo jugar condicionado todo el partido. Desde el primer tiempo que lo saludo me dijo extranjero vos no vas a venir a mandar en mi país, acá te voy a pitar todo en contra. Eso fue a penas empezó el partido. No podía hacer nada, ni tocar al contrario y pitaba falta", contó.



Y agregó: "Yo respeto a todos y yo no exijo nada, solamente que no se me trate distinto porque soy extranjero. Yo no respondí nada porque pensé que lo estaba diciendo en chiste, pero lo miré y estaba serio. Ya cuando me pitó el penal si veo que era en serio Luego pasó otra jugada y me dijo te lo advertí".



Al final del partido Walter García asegura que lo comentó con sus compañeros lo ocurrido. "Al final del partido lo comenté en los camerinos con los compañeros, pero me dijeron que me quede tranquilo que muchos árbitros acá hacen eso y me va servir de experiencia para el futuro", finalizó.