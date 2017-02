El asistente técnico del Olimpia, Nerlin Membreño, rompió en contra de el árbitro y las declaraciones del técnico Diego Vázquez, siendo muy critico al respecto.

"Salió un partido raro de esos extraños que quizás no fue bien jugado por los dos equipos. Nosotros creemos que no fue un buen primer tiempo y en segundo donde intentábamos jugar mejor, recibimos la jugada del penal que desde donde yo estoy me parece que no lo toca, pero da sus frutos todo lo que se dice, se especula, todos lo señalamientos contra los árbitros y al final da resultado que a la primera sanciona".

LEE: GERENTE DE MOTAGUA CONFIRMA QUE APELARÁN EXIGIENDO LOS TRES PUNTOS ANTE OLIMPIA

Y agregó: "Ya dejemos de estar haciendo circo. No solo el árbitro, todos, parecemos que somos los payasitos del circo, siempre hacemos polémicas antes de los partidos, cuestionamos los árbitros y señalamos cosas que no tienen que ver con el partido y se predispone al árbitro y a la primera sanciona".

WALTER GARCÍA HACE ACUSACIÓN EN CONTRA DEL ÁRBITRO

"Hoy estoy indignado de ver a un niño entrar a la cancha que lo meten de la banca del Motagua. Con todo respeto a la afición del Motagua, al equipo, pero no hagamos eso por Dios, que está pasando. Antes eran balones, ahora son niños. Esto es un partido de fútbol, no podemos poner en riesgo a un niño y lo peor que después todos le aplaudimos y le hacemos fiesta", dijo Membreño.

VIDEO: AFICIONADO INGRESA AL TERRENO DE JUEGO EN EL CLÁSICO CAPITALINO

Y finalizó. "No hagamos eso un show, yo no quiero hacer con esto un circo. ¿Esto es por lo que dijo Diego Vázquez? Si. Qué culpa tiene el muchacho de querer ser un jugador de fútbol, que hay de malo en eso que un joven llega al Olimpia y quiere jugar. Este hijo de Mario Moncada tiene muchos años de estar en el equipo y por qué hasta ahora lo vienen a sacar para predisponer al árbitro".