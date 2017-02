El delantero del Olimpia, Roger Rojas, se mostró conmovido al finalizar el clásico capitalino donde anotó el gol que selló el empate ante Motagua en la quinta jornada del campeonato Clausura.



"Le doy gloria a Dios porque he sufrido mucho y hoy él me dio la dicha de entrar y ayudarle al equipo a empatar", expresó el atacante entre lágrimas tras el pitazo final.



"Soy un jugador que ama a este equipo y le debo mucho. He tenido malos torneos y quiero levantarme", manifestó notablemente emocionado 'Roro' que también le dio gracias a la Virgen de Suyapa por la oportunidad de reencontrarse con el gol en un encuentro trascendental como lo es el clásico ante las Águilas.

Rojas aseguró que las palabras de sus compañeros y de Dani Turcios fueron su gran motivación previo al partido y aseguró sentirse feliz por ayudarle al equipo merengue.



"Dedico este gol a mi esposa y a mi hijo porque ellos han estado conmigo en malos y buenos momentos", que de paso expresó su agradecimiento con la afición olimpista, el cuerpo técnico y la dirigencia del conjunto albo.



El artillero afirmó que espera poder recuperar su nivel y resurgir como goleador con esta anotación. "Me han tocado momentos duros, pero me han hecho más fuerte", concluyó.



FRASE:



"Estas lágrimas son fruto de frustración y desesperación, esto significa mucho. Sé que mucha gente hoy está feliz por mí, porque me ha tocado bailar con la más fea"