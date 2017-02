Óscar Moncada no será sancionado tras polémica en el clásico capitalino

La comisión de arbitraje se reunirá este día para analizar actuaciones de sus púpilos en la jornada del fin de semana. Uno de lo temas en agenda es la polémica en el clásico capitalino donde se dio el ingreso de un aficionado al terreno de juego mientras Olimpia le empataba a Motagua.

Amilcar Burgos, miembro de la comisión, confió a DIEZ que tanto Óscar Moncada como sus líneas y el cuarto árbitro NO tendrán ningún tipo de sanción porque actuaron en base al reglamento.

El mismo explica que todo aquel que no figure en la lista de jugadores como jugador, sustituto o funcionario oficial de un equipo se considera persona externa, al igual que un futbolista que ha sido expulsado, el árbitro deberá interrumpir el juego (aunque no inmediatamente si dicha persona no interfiere en el juego).

“En este caso quien tiene que leer el juego es el árbitro, identifica o no el cuerpo extraño dentro del terreno de juego, pero que no interfiere en la acción, que no distrae a ningún jugador del equipo que defiende en este caso Motagua, en base al reglamento él actuó bien”, dijo Burgos.

Esta fue la polémica acción donde el aficionado ingresó al terreno de juego justamente cuando Olimpia anotaba el empate.

Continuó citando la regla: "El árbitro tiene que analizar, interpretar y aplicar el reglamento, en la regla cinco dice que el referí tiene el derecho de parar el juego al momento que él quiera y decida, detiene el juego espera que salga el cuerpo extraño y luego reanuda con balón a tierra", explicó y concluyó lo siguiente.

"Moncada hizo esto, analizó y en su criterio, no hubo interferencia en el partido. Con respecto a los líneas, están excentos de toda culpa porque es el árbitro central quien tiene toda la potestad de suspender o no el encuentro”.

Con esto se desvanecen las dudas sobre un posible castigo a Óscar Moncada y sus demás compañeros, durante el resto del partido actuaron bien y no tuvieron mayores.