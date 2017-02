Futbolista hondureña es fichada por equipo profesional de Estados Unidos

Katterin Díaz inició su carrera jugando en las canchas de su pueblo natal en la aldea Calán en el sector de Baracoa, Cortés pero con su buen fútbol, logró convencer a una escuela en Estados Unidos y en pocos tiempos de prueba, inició su carrera de futbolista en norteamérica.

La cipota apenas tiene 19 años y juega como volante por izquierda y de delantera cuando la necesitan. Hace unas semanas fue fichada por el equipo Athenians de San Antonio, Texas, afiliada a la Liga Femenina de Estados Unidos donde han destacado futbolistas como las internacionales Karli Lloyd, Hope Solo y Alex Morgan.

La catracha es primera futbolista que logra jugar a nivel profesional y federada en Estados Unidos. Es estudiante y está terminando la secundaria y el próximo año va a la Universidad para seguir con los estudios. "Me siento emocionada de saber que voy a jugar profesionalmente", cuenta a DIEZ.

"Yo juego fútbol desde los siete años que lo hacía con mis amigos en la calle, jugaba descalza (risas). Recuerdo que como desde los 13 años es que ya jugaba en un equipo pero siempre descalza porque no tenía tacos. Siempre me gustó y me apasionó el fútbol", recuerda Katterine.

Katterine Díaz cuando entrenaba con la Escuela donde estudia en San Antonio, Texas.

La catracha inició su carrera en Liga en Honduras jugando con el Españita de la Liga de Puerto Cortés y fue allí donde comenzó con este sueño que ahora se le hizo profesional. Allí fue compañera de la árbitra Shirley Perelló quien también es futbolista.

"Cuando llegué a Estados Unidos fue extraño todo... Aquí hay muchas barreras como el idioma, pero yo dije que vengo a lo que vengo, siempre me ha apasionado y quería jugar y estudiar. Me inscribieron High School y busqué a alguien que hablara español para que me inscribiera en el equipo", cuenta.

Y sigue: "Me llevaron y hablé con el entrenador, me hicieron las pruebas físicas y en una semana que estuvo viéndome y en la siguiente semana me llevaron con el equipo profesional. Allí me sentí emocionada cuando me llevaron a la escuela y ahora ya voy a iniciar a jugar con el equipo Athenians que es a nivel profesional".

La hondureño no solo tiene pasión por el fútbol. Tambiés es apasionada de las pasarelas ya que se dedica al modelaje y tiene algunas solicitudes de fotógrafos en Estados Unidos.

"Lo del modelaje es encantador, es algo que si lo tienes lo demuestras. Yo subía fotos en mi cuenta de Instagram y allí me contactaron algunos fotógrafos profesionales el año pasado y allí va porque esto de modelar va con lo de futbolista ya que hago mucho ejercicios por lo del fútbol", comentó.

La catracha comenzará una nueva aventura y en el equipo es la única latina que hay por lo que tiene una barrera que romper. "Voy a dar todo, voy a demostrar que las hondureñas podemos y poder un día porque no poder vestir la camisa de la Selección de Honduras en un torneo femenino, solo el tiempo lo dirá", comentó Katterine.

PERFILITO

Nombre: Katterin Nicole Díaz Acosta

Edad: 19 años

Nació en: Aldea Calán, Baracoa, Cortés

Posición: Volante izquierda y delantera

Pierna hábil: Izquierda

Equipo: Athenians de San Antonio, Texas

Pasatiempo: Modelar