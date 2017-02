José Calderón Frías dejó el Platense luego de ser subcampeón y de ser uno de los mejores porteros en la Liga Nacional de Honduras para marcharse a la segunda división de su país Panamá.



Además de eso el pasado mes de enero ganó el 'Guante de Oro' en la pasada Copa Centroamericana con la selección 'canalera'.



Con 4 años jugando fuera de su tierra, José Calderón regresa para militar en el Costa del Este de la liga de ascenso de Panamá.

JOSÉ CALDERÓN JUGARÁ EN LA SEGUNDA DIVISIÓN



Debido a su sospechosa ida del fútbol de Honduras, el portero panameño dejó claro y detalla los verdaderos motivos.



"Me vine de Honduras por muchos temas. Con Platense no me gustaba la forma de como trabajaba en su logística, era poco profesional, aguanté tres torneos. Con la llegada del profe (Clavasquín) mejoró mucho, pero en la directiva nunca se hizo, ya con eso no podía, por eso decidí no seguir con Platense".



¿Hubo problemas con la directiva del Platense?



Nunca me peleé con la directiva, solo les dije que ya no iba a seguir con ellos. Se discutian cosas que los jugadores tenían la razón, pero con eso no se podía pelear porque ellos no buscaban mejorar el tema y esa fue una de las causas por la que Platense no fue campeón.



Motagua y Olimpia ¿Hubo acercamientos?



Se rumoró mucho de que iba para Motagua o para el Olimpia, pero hasta ahí, en ese momento mejor me vine para mi país y me uní a la selección para prepararme para la Copa Centroamericana" aseguró Calderón.



Motagua se acercó más ¿es así?



Hubo rumores, pero nunca hubo un acercamiento claro de ninguno de los equipos, no sé por qué, hice un buen trabajo en los tres torneos con el Platense. Motagua estuvo urgido por un portero, pero el técnico de ellos se inclinó por uno de su nacionalidad.



Calderón no lo ocultó y aceptó que "Marathón se le acercó", y dijo que; "un directivo lo llamó, pero no pudieron arreglar".

HERMANO DE ALBERTH ELIS SA VA AL FÚTBOL DE PANAMÁ



¿Es un retroceso ir a la segunda división de Panamá?



No creo que lo sea, seguiré preparándome, la decisión no solo la tomé yo, hubo un visto bueno del técnico "Bolillo" para que yo firmara por este equipo (Costa del Este), el equipo que estoy tiene la posibilidad de ascender. Firmé con la condición de poder salir cuando haya una oferta del extranjero.



Agregó; "Todavía está la posibilidad porque todavía contratar en algunas ligas que no son avaladas por al FIFA".





¿Qué se lleva de Honduras?



Me traje todo el cariño de la gente del Puerto, yo di el máximo en cada partido, estaban al tanto de si seguía en el Platense. Sigo en contacto con algunos de ellos.



¿Qué delantero fue al que más le temías?



No le temía a ninguno, pero con Claudio Cardozo tuve mucho roce y mucho choque, peleábamos en todos los partidos, pero es parte del fútbol.



¿Regresarías al fútbol de Honduras?



Sí, si hay alguna posibilidad la tomaría, es un muy buen fútbol, lo apoya mucho la afición.





Regresa Blas Pérez, Felipe Baloy y José Calderón al fútbol de Panamá ¿cómo ve eso la afición?



La gente está contenta porque han regresado jugadores de mucha trayectoria, todos tenemos el sueño de clasificar a un mundial.



¿Cuáles fueron las palabras de Clavasquín luego de perder la final?



El profre Clavasquín no habló mucho solo dijo que 'estaba orgulloso de todos los jugadores', él está claro en todo lo que dice porque fue jugador.