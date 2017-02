Motagua todavía no asimila el clásico capitalino ante Olimpia a pesar que está a pocas horas de enfrentarse al Juticalpa FC. Los Azules siguen dándole vueltas al tema del aficionado que se metió al campo y Diego Vazquez expresó su malestar antes de viajar a las Pampas Olanchanas.

El estratega comentó un poco del siguiente encuentro: "Hemos hecho buenos partidos, sabemos que va a ser complejo ya que ellos van a hacer valer su localía pero nosotros sabemos que los nueve equipos de la liga son difíciles".

De la baja del Chino Discua afirmó que "Es un jugador importante que nos da buen trato de pelota, es determinante a balón parado pero tenemos un plantel de 27 jugadores y veremos quién lo va a suplir. Me queda alguna duda y veremos cuál es el mejor sistema a utilizar".



Por tercera semana consecutiva surgió la misma interrogante ¿Porqué no juega Henry Figueroa? "Sí, estuvo entrenando pero no lo llevo, veremos si juega contra Marathón. Va a jugar cuando yo decida que esté listo", dijo La Barbie.

Se rumorea que Henry Figueroa no ha tenido oportunidad de jugar porque ha estado involucrado con un problema personal. Diego trató de contestar sin dar muchos detalles. "Ya está entrenando, pero los temas personales no los tenés que saber, me parece que al jugador hay que admirarlo como futbolista. Al parecer ya solucionó el problema".



Algo que criticó Diego es el hecho de tener que jugar entre semana. "Este no es un fútbol para que se juegue domingo-miércoles-domingo-miércoles y menos en los clásicos porque primero hay que disfrutar la previa y el post pero bueno... hay cosas que nos cuesta aprenderlas".

SOBRE EL CLÁSICO



Diego teme que haya invasión de cancha en Juticalpa como pasó en el clásico. "Ja, ja, ja... No sé si hay que centrarse en el tema de seguridad. Me causa risa que en todo el mundo hubo algo que no fue normal, fue la risa de todo el mundo y solo acá decimos que estuvo bien. Todos lo vieron pero no quisieron parar el partido".

Del cuadro olanchano aseguró: "Se reforzaron, tienen jugadores nuevos, le ha costado ganar pero no deja de ser un equipo complicado porque posee futbolistas con buen recorrido en Liga Nacional".