Héctor Vargas, técnico del Olimpia que no pudo estar en el banquillo para el duelo del clásico ante el Motagua, dio su punto de vista de los que había ocurrido en dicho juego y a la vez considera que este duelo ante el Vida será complicado porque viene un equipo más fuerte.

¿Olimpia por ser local está obligado a ganar?

Los partidos que nos toca jugar de local hemos batido récord en Liga Nacional, se ganaron nueve partidos, entonces hay que ganar la mayor cantidad de puntos posibles. Perdimos dos puntos ahora y tenemos la posibilidad de intentar sumar los tres y pelear por los primeros lugares.

¿Este torneo ha iniciado muy intenso?

Es un torneo de Clausura y siempre está el morbo de los que pelean por el descenso y lo que se esfuerzan por posibilidades. Hay equipos que se han reforzado para pelear como el caso del Marathón, Platense y Real España, Motagua y nosotros que siempre estamos por la pelea por los primeros lugares.

¿Será más complicado este Vida con todos sus refuerzos?

Si, yo conozco algunos como el caso de Hoyos que estuvo en el Victoria, inclusive lo que quise traer aquí hace dos años, pero los costos se hicieron muy altos. Hay otros como Osman Chávez, Javier Portillo que los tuve y son buenos jugadores que van aportar algo"

¿El Vida sigue intentando salir del descenso?

Siempre tengo como pauta desde que vine aquí ver las cosas de una manera diferente. Yo cuando estuve en un equipo pequeño ante un grande habían jugadores que no los ponía, ya que el objetivo era otro, porque les tenía ganar a otros como el Necaxa, Platense para salvar el descenso. El desgaste del miércoles lo pagaron contra el Vida y ahora ellos se van a venir a jugar la vida con nosotros.

¿Se le ha visto mejoría al Vida con Carlos Pavón?

Habrá que verlo, porque acá no depende de los técnicos, sino de como lo acomodas y lo tenes al jugador al momento de acomodar. Al inicio de habló del Marathón y la mano de Keosseián y nosotros le hicimos tres goles, luego el Real España otros tres. Por eso aquí no depende del técnico, sino del momento de los jugadores en la competencia.

¿Qué tanto debe cambiar este Olimpia de lo que mostró en el clásico?

Lo bueno que ya vino el pase de Alex López, por ahí el nos da una manera diferente de manejar el partido, acelera cuando lo tiene que hacer, lo frena cuando lo debe hacer. Nosotros debemos de mejorar mucho, en eso estamos claros. Hemos hecho un año espectacular el año pasado y tenemos que volver a la senda con una defensa nueva con Walter García, Fabio de Souza y Ever Alvarado. El único que sobrevive el Kevin Álvarez.

¿Se falló en el clásico?

El otro día pusimos a Bayron Méndez, Gerson Rodas y Óscar Salas para que agarraran la pelota y la hicieran circular y no funcionó ninguno de los tres. Si no lo hacen ninguno de los que se piensa que lo deben de hacer, se tiene que acertar demasiado con los cambios y me gustó la entrada de Carlo Costly y Chirinos.

¿Le pareció penal lo de Walter García?

El otro día nunca vi la toma de atrás del penal. Vi de los costados, pero nunca la de atrás y la toma que clarifica es esa que no la pasaron, por eso quiera ver esa toma. Yo vi el partido por televisión y no la pasaron. real mente me parece que afloja la piernas antes que toquen y no hay ningún rose, me parece que está en el intento. Después está lo que dijo Membreño que se predispone a un árbitro con un montón de tonterías antes del partido, ante la duda te va cobrar.

¿Esos dimes y diretes salen de los mismos entrenadores?

Yo no hablé, ni Membreño tampoco de eso. Hay que preguntarle al muchacho del otro lado.

¿Qué piensa de esa palabras que dijo Walter García le dijo el árbitro?

Creo que a veces se exceden. Yo ya dije que tres veces me fueron a tomar con ese tema. No solo lo dijo el muchacho de nosotros, si no que el de Motagua. Estamos ante una situación que comienza haber discriminación o alguna cosa de otra manera. No es fácil comprobarlo, pero si ya empiezan con ese tema, ya lo ven como una cosa normal.

¿Se predisponen los árbitros?

Me parece que hay un exceso de soberbia. Walter García, conociéndolo poco es un muchacho serio y me da la impresión que Rougier sin conocer es serio y si lo dijeron es porque algo pasa. Por eso hay que corregir, ya que no se puede discriminar a un futbolista.

¿Cómo vio la situaciones que pasaron en el clásico?

Lo del niño, vi un periodista justificando que si metieron un niño los de Motagua, los de Olimpia al muchacho que se metió a la cancha. Un niño de cuatro años no se mete solo, alguien lo empujó para que fuera a la cancha. Un grandote como ese que entró fue a lo mejor porque estaba bajo el efecto de alguna cosa, él se mete solo, pero el niño. Y como dijo Membreño, esas cosas no se valen.

¿Qué piensa cuando dicen que los puntos se lo merecen ellos?

Si hay algo tan evidente. El otro día en el saque de banda contra Frank Árevalo, todo el mundo le fue a reclamar al final del partido y en de Roger Rojas, nadie le fue a reclamar, salvo el portero que vio dos pelota en el marco de él, después nadie, osea que no influyó.

¿Usted si comparte el teme de seguridad?

Si ninguna duda, porque si viene un aficionado de Motagua con problema conmigo o un jugador o un aficionado de cualquier equipo contra del árbitro y la agresiones son diferentes. Entra con un arma, agrede y ahí es otro tema, en ese sentido de seguridad yo se que el club paga la Policía, pero hay que mejorar tanto Liga Nacional, Federación y los clubes tienen que tener más cuidado con eso.

¿Preocupa este tema?

En Argentina se está acostumbrado que se matan, pero con eso no quiere decir que aquí lo van hacer, pero si hay que hay que poner las reglas claras. No puede ser que cualquier salte y ninguna de la gente de seguridad, ni los árbitros, Comisarios ven al niño, ni el que salta y se mete a la cancha por varios minutos. Me parece que hay poco atención a la seguridad de nosotros lo que estamos en el campo de juego.

¿Le sorprendió esta situación en el país?

Aquí no, pero en otros países pasa que entran desnudos u otros que los termina corriendo al seguridad, pero esto no es nuevo. Solo que yo digo que da la pauta que no interfirió en la jugada porque ningún jugador de Motagua reclamó, salvo el portero.

¿Esta vez ni Diego Vázquez, ni Héctor Vargas calentaron el clásico?

El tema de Vázquez es que empezó hablar que tenemos el hijo de Moncada en las reservas. Yo lo tuve al hijo de Mario Moncada en La Ceiba durante dos meses y jamás me animé a decirle que me cobre algo a favor. Eso está fuera de todo pensamiento y eso queda anti-ético y para mi no va.