Por medio de Facebook se originó fichaje de trinitense por el Honduras Progreso

Jugó 57 minutos en el triunfo de la jornada 5 sobre Real Sociedad (1-2) y mostró destellos. Más allá de eso, lo curioso de Jerrel Britto, el delantero de Trinidad y Tobago que se vino a aventurar a Honduras, es su fácil adaptación a cualquier entorno.

Su primer club profesional fue el San Juan Jabloteh que amargó a Marathón en la Concachampions de 2011; tras esa experiencia, una de las más recordadas por él, probó fortuna en la primera de Guatemala y en el Ascenso mexicano. Es por esa y otras razones que a Britto no le asusta nada, ni el calor progreseño ni la rudeza del balompié hondureño. En un mano a mano, el ariete nos cuenta sus anhelos y algunas curiosidades sobre cómo un trinitense se las arregla en suelo catracho.

LA ENTREVISTA:

¿Cómo llegó Jerrel Britto a Honduras?

Yo estaba jugando bien en mi país y mi agente de España vio mis estadísticas en internet, me mandó un mensaje por Facebook y me habló de esta oportunidad, la tomé porque ya había jugado en Guatemala y México.



¿Qué le pasó por la mente cuando le hablaron de venir a jugar a esta Liga?

Primero le dije a mi agente que tenía ofertas en Estados Unidos, en la NASL (North American Soccer League) y la USL (United Soccer League), pero él se tomó dos días para convencerme de venir al Honduras Progreso.



¿Cuáles son las principales diferencias entre las ligas de México, Guatemala y Honduras?

La diferencia es que en Guatemala juegan con mucha energía, pero no tan inteligentemente; aquí los jugadores son enérgicos y hay bastantes jugadores técnicos.

El delantero trinitense Jerrel Britto juega en el Honduras Progreso.

¿Qué sensaciones le dejó su primera aparición con el equipo?

Es un sentimiento maravilloso poder jugar en Honduras, los jugadores me dieron una buena bienvenida y fue un grandioso sentimiento.



¿Cuál es su opinión sobre el fútbol hondureño?

Es una buena Liga, con buenos futbolistas, es rápida y muy agradable.



¿El clima cómo lo sintió?

Es el mismo al que estoy acostumbrado y es muy fácil adaptarme.



¿Cómo le ha ido con la comida?

La comida es buena. Lo primero que comí fueron las baleadas, en el aeropuerto, son muy buenas; la comida es buena aquí.



¿Qué hace a diario en El Progreso?

Más que todo paso en mi apartamento, relajándome y hablando con mi familia, porque no hay mucho más que hacer; solo paso con mis amigos que me traen a la casa, descanso.



¿Con qué compañero se lleva mejor?

Mi mejor compañero de equipo es (Luis) Alvarado, pues desde el día que vine me ha ayudado para tener todo lo que necesito, si ocupo algo lo llamo.



¿Ha sido un gran problema el idioma?

Sí lo es, puesto que en mi país solo hablamos inglés; en la escuela nos enseñan español, pero no lo tomamos seriamente.



¿Aparte del fútbol qué otra cosa le apasiona?

Mi padre es plomero y electricista, yo crecí ayudándole, si no jugara fútbol trabajaría con él. Él jugó fútbol, era muy bueno pero se lesionó, solo jugó localmente pero a buen nivel; este deporte antes no era tan grande como ahora allá. Ahora es entrenador.



¿Cuántos goles promete anotar con el Honduras?

Debo iniciar con un gol, tengo un objetivo marcado pero debo comenzar con uno.



¿Dónde se ve a final de temporada y más allá?

Yo solo planeo ayudar al equipo y desde ahí las oportunidades irán viniendo.

Jerrel Britto fue seleccionado Sub-20 por Trinidad y Tobago. (número 10)

Recuerdo

"Yo jugué contra Marathón cuando era más chico en Concachampions, era un buen equipo".



Su ficha

Nombre: Jerrel Pete Jesse Britto

Nacimiento: Puerto España, 4 de julio de 1992

Trayectoria: San Juan Jabloteh, W Connection, Malacateco (Guatemala), Murciélagos (Ascenso de México), Ma Pau y Honduras Progreso (Honduras).