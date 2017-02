Maximiliano Osurak, el pescador y goleador de moda en Honduras

El nombre de Maximiliano Osurak ya se empieza a escuchar en Honduras y es que se ha convertido en “pescador de goles” con el Platense.

Parece que se ha convertido en un amuleto para el técnico Reinaldo Clavasquín, pues en los últimos tres partidos que ha ingresado de cambio ha anotado tres goles y... ¡solo ha necesitado 71 minutos para marcarlos!

Osurak nació en la ciudad de Santa Fe, Argentina, es fanático de la pesca y nos cuenta cómo se ha adaptado al país y sobre todo a Puerto Cortés.

“Es mi primera experiencia fuera de mi país y la verdad que estoy muy contento. Desde que llegué acá los chicos me han recibido muy bien y me he sentido como en casa; además, estoy feliz por el momento que estamos pasando con el equipo y vamos por buen camino, esperamos seguir así”, explicó.

SU LLEGADA A PLATENSE



El delantero tenía la oportunidad de seguir jugando en Argentina, pero decidió escribir una aventura más en su hoja de vida. “Mi llegada acá se dio por medio de un conocido”, contó.

Su ciudad está muy cerca de Rosario, donde nació el delantero del Barcelona Lionel Messi, pero admite que no tuvo la oportunidad de conocerlo, ni siquiera de verlo cerca. “No tuve la oportunidad de conocerlo antes, pero espero que algún día se dé, ojalá que sí”, nos cuenta.

EL PESCADOR DE LA TEMPORADA

Fuera de las canchas Maximiliano es un tipo muy tranquilo y extrovertido, una de sus grandes pasiones es la pesca, mismo pasatiempo de su compañero Edgar Álvarez.

“Desde pequeño a mí me gustó mucho el fútbol, pero si hay algo que me encanta hacer en mis tiempos libres es pescar, por ahí me gusta un poco el baloncesto, pero no le hago mucho, le he dicho a Edgar que cuando tengamos un chance me lleve a pescar, sé que él lo hace, la verdad que es un deporte muy lindo porque te despeja la mente, y sí me ha ido bien en esto”.

UNA LESIÓN CASI LO RETIRA



Osurak es muy emotivo y está agradecido por una segunda oportunidad que le brindó el fútbol, al término del partido ante Juticalpa el pasado domingo, se acordó de un duro momento que vivió y no pudo evitar llorar.

“Lloré porque no ha sido fácil regresar, por ahí muchos no saben, el fútbol no es del todo lindo, y lo digo porque yo cuando estuve en lo más alto, teniendo una buena temporada, una lesión en la rodilla me mantuvo fuera casi ocho meses. Fue hace un par de años y me tocó iniciar de cero. Me costó muchísimo volver a arrancar y a veces pensé en dejar el fútbol, estaba solo, no tenía a mi familia cerca, pero bueno, me volví a la levantar y es por eso que estoy emocionado en estos momentos, espero seguir así”, dijo.

Ya se ha ganado el cariño de la gente del Puerto en pocos minutos y le manda un mensaje a la afición. “Agradecido con el apoyo que he recibido de ellos, al hincha se gana con goles obviamente y si me va mal me van a putear, me van a echar, pero estoy contento por el buen momento que estamos pasando. Hay que acostumbrarse a ganar, ojalá se dé la posibilidad de volver a jugar la final así como estuvieron el año pasado”.

Ahora tiene en la mira a la Máquina, club que ya analizó sus cualidades. “Sé que Real España es un equipo duro y grande de acá”, advierte.