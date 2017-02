El delantero del Olimpia Michaell Chirinos, sigue dando que hablar en el balompié nacional por su gran talento futbolístico y luego de marcarle por primera vez al Motagua se siente motivado para hacer mejor las cosas en este juego de mañana ante el Vida.

¿Te vez titular en el partido ante el Vida?

Ahí es el profe el que decide, yo solo trabajo para ser titular, pero él escoge los once y sino tengo que aportarle al equipo cuando me den la oportunidad.

¿Qué le hace falta al equipo para ser mejor ante el Vida?

Creo que no hemos tenido el balón, por eso hay que tratar de mejorar eso mañana y para eso hay que trabajar.

¿Después de lo hecho en el clásico se llega bien?

Nosotros somos un equipo grande, siempre tenemos la obligación de ganar y siempre tenemos que jugar bien al fútbol. Cuando un jugador llega aquí al Olimpia es lo principal.

¿Cómo vez la competencia en el equipo?

Aquí hay mucha competencia, pero es sana. Yo trabajo día a día para dar lo mejor de mí. Ya que tengo la oportunidad de estar en el equipo más grande, es una alegría poder defender los colores.

¿A nivel personal y física cómo te sientes?

Muy bien, motivado. Creo que cuando le dan la confianza los jugadores grandes y el profe, uno se siente bien y respaldado.

¿Este es el momento que soñaste algún día?

Si. Yo disfruto día a día cada entreno, cada partido y tengo la confianza de los mayores, eso me motiva para dar lo mejor de mí.

¿Este nivel es lo que te ha llevado a la Selección?

Si, uno trabaja en el equipo para poder estar en la Selección y gracias a Dios el profe me dio una oportunidad y tengo que aprovecharla.

¿En lo personal rompiste la racha de no marcarle a Motagua?

Si, gracias a Dios le puede marcar a Motagua, ya que era lo que quería hace tiempo y se me dio el domingo, lastima que no se dio el resultado, pero sacamos un empate que fue importante.

¿Lo anotaste en un momento clave?

Claro, esperábamos sacar el resultado, pero eso del gol ya es parte del fútbol.

¿Anotarle a Motagua era como un deseo personal?

Si, eso era lo que quería como lo dije en un tiempo que a Motagua desde categorías menores lo vengo goleando y solo me faltaba en primera, gracias a Dios que se pudo dar.

Michael Chirinos y el Olimpia se preparan para enfrentar al Vida.

¿Cómo asimilas competir con jugadores como Rojas, Costly y Estupiñán?

Yo lo asimilo con mucha tranquilidad, sé que al momento que yo voy de titular y ellos en la banca siento el apoyo de ellos y del profe que es lo más importante, por eso me ha ayudad a demostrarme de los que soy capaz.

¿Cómo vez ese partido ante el Vida?

Será muy duro, creo que contra esos equipos son los más complicados, ellos tienen que sacar un resultado y seguir sumando, pero nosotros también lo buscamos.

¿Le has anotado gol al Vida?

No, a ellos no les he anotado y es otra tarea por encarar.