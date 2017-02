¿Cómo le jugará el Vida de Carlos Pavón al Olimpia este miércoles?

El técnico del Vida, Carlos Pavón, dijo este martes que su equipo tiene capacidad para jugarle de tú a tú a Olimpia. Los cocoteros visitarán a los albos el miércoles a las 7:00 pm en el estadio Nacional de Tegucigalpa por la sexta fecha del torneo Clausura 2017.

"Para nosotros fue importante ganar el partido anterior, obviamente eso ya es historia, estamos enfocados en lo que va a ser Olimpia, un partido complicado, juega en su cancha, pero tenemos la capacidad para ir a pararnos de tú a tú, estos son lindos partidos para que mis jugadores se motiven", declaró.

Los rojos sumaron su primer triunfo de la temporada en la era de Pavón tras vencer el domingo 2-1 a Social Sol en juego directo en la lucha por no descender del máximo circuito.

"Es positiva la victoria, la necesitábamos sobre todo porque fue ante un rival directo, ahora tenemos que trabajar en corregir errores que se cometieron y que seguimos cayendo en ellos, sobre todo a balón parado hemos mostrado falencias. El jugador tiene que poner de su parte porque ahí ya no es problema de sistema, ni del entrenador sino responsabilidad del futbolista", enfatizó.

Y agregó. "Hay que seguir trabajando porque estamos recibiendo mucho gol a balón parado, se trabaja en eso, pero seguimos recibiéndolos, hay muchos lapsus de desconcentración en los encuentros, hay que enfatizar que en la parte ofensiva como en la defensiva tenemos que ser contundentes".

Y agregó: "Consulté con los muchachos y están bien, vamos a esperar hasta el día del partido, tenemos viajes largos, lo importante es que el jugador sea consciente que los necesitamos al 150 por ciento, no al 50, ni al 60, ellos me han comunicado que se sienten a tope para jugar contra Olimpia, por fortuna no tenemos lesionados"

Preguntado si habrá variantes ante el Viejo León dijo: "Vamos a tratar de mantener la base que utilizamos contra Social Sol".