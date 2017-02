Ganá hasta 5 mil lempiras a la semana con la Quiniela de DIEZ

A partir de este miércoles y hasta el 31 de diciembre de 2017, nuestros lectores tendrán la oportunidad de ganar 5 mil lempiras semanales con los pronósticos deportivos de la Quiniela de Diez.



Dos veces por semana, específicamente cada miércoles y jueves, los aficionados de la Autoridad en Deportes de Centroamérica podrán hacerse con los dos códigos que vendrán en la edición impresa y dispondrán de la inmejorable oportunidad de ganar grandes premios en efectivo.



Para ello cada fiel seguidor de DIEZ deberá mostrar qué tan atinado es acertando resultados deportivos, pues solo pronosticando correctamente los seis encuentros atractivos de cada semana aspirará al premio mayor. Su código y pronósticos deben ingresarlos en nuestra sección Quiniela DIEZ.



El mínimo de dinero que podrá acreditarse cada ganador es 1 mil lempiras, eso si son cinco los afortunados; en caso de que el número de ganadores sea menor a esa cantidad y mayor a uno el premio se distribuirá proporcionalmente.





PRIMEROS PARTIDOS DE LA QUINIELA DE ESTA SEMANA

Alavés vs Barcelona Sábado 9:45 AM

Liverpool vs Tottenham Sábado 11:30 AM

Osasuna vs Real Madrid Sábado 1:45PM

Real España vs Olimpia Sábado 7:00 PM

Cagliari vs Juventus Domingo 1:45 PM

Motagua vs Marathón Domingo 4:00 PM

LO QUE DEBES SABER DE LA QUINIELA DE DIEZ



1. Habrá una quiniela cada jornada, constando de seis encuentros deportivos nacionales e internacionales cada una.



2. Para participar es necesario ingresar el código que saldrá en la edición impresa en la siguiente dirección: diez.hn/quiniela. Cabe destacar que semanalmente saldrán dos códigos antes de cada jornada deportiva.



3. Para ingresar en la Quiniela de Diez se debe colocar dicho código, además de la información personal del participante.



4. Una sola participación será suficiente para que cada lector de Diez quede registrado en la Quiniela, por lo que al volver a hacerlo únicamente bastará con insertar el número de identidad.



5. El número de participaciones no tiene límite, entre más periódicos DIEZ compres, más oportunidad tendrás de ganar, ya que puedes ingresar varios códigos.



6. Ningún participante podrá ganar menos de 1,000 lempiras. En caso de ser seis o más los ganadores se realizará un sorteo para descartar participantes hasta que quede el mínimo de cinco afortunados.



7. Los premios de la Quiniela se podrán reclamar en las oficinas de DIEZ en los edificios de La Prensa, en San Pedro Sula y La Ceiba, y El Heraldo en Tegucigalpa. A los ganadores que viven fuera de estas ciudades se les hará llegar su premio.

8. Se efectuarán quinielas especiales de 15 mil lempiras cuando se trate del clásico español Real Madrid-Barcelona, juegos de la Selección Nacional o la Gran Final de la Liga.



9. Para reclamar el premio es necesario presentar la edición del Diez impreso que trae el código del ganador, acompañado de la cédula de identidad del mismo.



10. La Quiniela de Diez solo podrá contar con la participación de personas mayores de 18 años.