Se levantan temprano todos los días para llevar a cabo la misma faena: gimnasio, entrenamiento y desayuno. Es la rutina que el mediocampista del Honduras Progreso, Luis Alvarado, realiza desde hace dos semanas con el delantero trinitense Jerrel Britto.

POR MEDIO DE FACEBOOK SE ORIGINÓ FICHAJE DE TRINITENSE POR EL HONDURAS PROGRESO

El "Profe" cuenta que "desde las 7 de la mañana estamos arriba para ir al gimnasio, luego lo llevo a desayunar, lo dejo en el apartamento para que descanse y después vaya a entrenar".

Alvarado, quien es licenciado en Educación Física y ya sacó un par de niveles para ser entrenador profesional, es un amante de los libros y la enseñanza, por lo que merced a sus estudios de inglés sirve de traductor al ariete caribeño que con goles anhela echarse a la bolsa a la hinchada de la Perla del Ulúa.

Además de jugar al fútbol, Luis Alvarado también se está preparando para ser técnico.

Como ejemplo de compañerismo y diversidad de cara a la vida, Alvarado manda un mensaje a las personas que se limitan: "Eso es lo que trato de decirle a la gente, hay un mundo por explotar y no podemos quedarnos; gracias a Dios en un momento estudié inglés, no he terminado un curso pero con lo básico he podido ayudar a Britto, me pongo en los pies de él y ha de ser muy difícil estar en un país diferente y que el idioma sea una barrera", expresó.

Luis, que recientemente cumplió 29 años y viene jugando con el Honduras desde la Liga de Ascenso, rememora que "desde que él (Jerrel) vino la primera noche me tocó buscarle hotel y he ido ubicándole en la cuestión de la comida, apartamento y cada día está sintiéndose más cómodo".

Luis Alvarado es el primer capitán del Honduras Progreso.

Mientras tanto, Alvarado y Britto se preparan para encarar esta noche a Marathón en el duelo de la jornada 6 que se disputará en el estadio Humberto Micheletti (7:15 pm), en el cual aspiran con salir del séptimo lugar de la tabla (tienen seis puntos) y hacer válido ese último éxito cosechado en Tocoa, Colón frente a Real Sociedad. (1-2).