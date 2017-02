Primo del Kun Agüero no se quedó en Honduras pero fichó en Belice

El volante paraguayo-argentino Nelson Chaparro Agüero, quien no logró fichar para Real Sociedad de Tocoa por aspectos económicos ahora es referente del Belmopan Bandits, actual campeón de Belice. Chaparro es primo hermano de Sergio "Kun" Agüero figura del Manchester City de Inglaterra.



"Yo me siento súper bien en Belice estoy en un excelente Club que tiene todo para revalidar el título, este equipo tiene todas las condiciones para hacer bien el trabajo. Vine acá por la propuesta económica que estuvo muy buena, es muy superior a lo que me ofrecía Real Sociedad", explicó el sudamericano.



Chaparro Agüero es compañero del hondureño Jairo Róchez, quien militó en Victoria. "El fútbol es bueno acá la gente llena los estadios , hay buen ambiente en todas las canchas, creo que en el Belmopan están los mejores jugadores de Belice y para mi es un honor formar parte de este equipo. Soy compañero de Elroy Smith que jugó en Honduras, también soy amigo del hondureño Jairo Róchez que es una excelente persona".



Sueña vestir la camisa de Real Sociedad



Chaparro comenzó su carrera profesional a los 16 años con el club argentino Quilmes, luego pasó al Fernando de la Mora y Nacional de Potosí de Paraguay, después al Sport Boy de Bolivia, Persib Banduhg de Indonesia y Lanexang United de Finlandia.



"Acá comenzó el campeonato la semana anterior, espero debutar lo antes posible, espero debutar con pie derecho marcando goles, pero me encantaría volver a Real Sociedad porque estoy agradecido con el presidente Ricardo Elencoff que se portó bien conmigo, es una excelente persona, ojalá esté metido por mucho tiempo en el fútbol porque ama este deporte", enfatizó



Y agregó. "Aunque no pude jugar con el equipo llevo a Real Sociedad en el corazón por la forma cómo me trataron, me gustaría regresar algún día para la revancha, lamentablemente no pude quedarme porque no logramos ponernos de acuerdo en la parte económica, en un futuro no muy lejano espero ponerme la camiseta de Real Sociedad".



Chaparro es primo hermano del delantero del Manchester City de la Premier League de Inglaterra, Sergio "Kun" Aguero, ambos son hijos de las hermanas Gladys y Adriana Aguero, respectivamente. Nelson Chaparro Aguero nació en Asunción, Paraguay, pero tiene doble nacionalidad porque su padre es paraguayo y su madre (Gladys) es argentina.