Conoce a David Sierra el ex portero de Real Madrid que come baleadas

El portero español David Sierra Manzanares, quien debutó en el fútbol hondureño en 2011 con la camisa del Victoria, sigue vigente en su país con el equipo Móstoles URJC de la tercera división; además, es propietario de una empresa de fútbol de nombre Sierra Soccer Tours.



Su negocio consiste en invitar academias de todas partes del mundo para disputar partidos mediante torneos contra los mejores equipos españoles y también forma parte de la escuela de tecnificación Atffe, que fue formada por entrenadores de los clubes más importantes de esa nación europea con los que comparten campamentos futbolísticos tanto en España como en otros países del mundo.

'CHIQUIMARCO' HABLA SOBRE AFICIONADO QUE SE METIÓ A LA CANCHA DEL NACIONAL



“Tengo una empresa que es parecida a una agencia de viajes, pero relacionada con el fútbol, canalizamos pretemporadas, organizamos amistosos profesionales o de niños. La empresa ha tenido mucha aceptación en la gente. Cualquier persona puede venir a mi empresa, porque se organizan todas las categorías en la ciudad de Madrid o Barcelona”, señaló.





Y explicó: “El trabajo de mi compañía es invitar a las academias del mundo a jugar con clubes españoles, pero deben costear sus gastos de viaje, nosotros ayudamos a conseguir hospedaje, instalaciones, buses, torneos, amistosos y todo lo que necesita; la empresa lo organiza, pero los clubes lo costean”.



“Organizamos partidos amistosos con clubes como Real Madrid, Rayo Vallecano y Getafe. Tenemos buenas relaciones con los equipos de la capital de España.



Sierra confirmó que hay posibilidades de invitar a la academia de Wilson Palacios a España por la relación que hay entre ambos, sobre todo porque fueron compañeros en el Miami FC de la segunda división de Estados Unidos durante 2016.

PRIMO DE KUM AGUERO SORPRENDE AL FICHAR EN BELICE



“En Miami estuvimos hablando de invitar a su academia, ojalá en el futuro se pueda concretar. Tengo una buena relación con Wilson Palacios, es un gran jugador y sobre todo una buena persona, espero que le vaya bien porque es un fenómeno dentro y fuera del campo”.





Y agregó: “Fuimos compañeros con Wilson Palacios durante siete meses, llegamos juntos al Miami FC, tenemos buena relación, buena amistad y siempre hablamos. Me dijo que posiblemente se mueva de Miami, porque no quiere continuar”.



Su paso por el fútbol



Sierra empezó su carrera en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y luego a los 14 años fue fichado por el Real Madrid, en donde militó durante seis temporadas, llegando a jugar con el equipo filial. En su último torneo, realizó desplazamientos a varias concentraciones con el primer equipo, bajo las órdenes del entrenador Carlos Queiroz.



“Tengo buena relación con Diego López, hace algún tiempo coincidimos en el Real Madrid, ahora es complicado vernos por el tema del tiempo, con Iker Casillas estuvimos en el Madrid por mucho tiempo, es de Móstoles; incluso, ayuda al club, le da ánimo y hasta una comida que hicimos en el equipo la pagó Casillas”, enfatizó.



Victoria y las baleadas



Sierra recuerda con nostalgia su paso por el Victoria, sobre todo porque perdió la categoría; además, disfruta de las baleadas en su país, porque visita un restaurante de comida catracha en la madre patria.



“Fue una experiencia muy bonita haber jugado en el Victoria, la gente de Honduras es impresionante, las cosas en lo individual me salieron bien, fue algo enriquecedor estar ahí. Siempre tengo comunicación con mucha gente del Victoria por redes sociales, hay mucha gente que me trató bien y eso me marcó”, recordó.



“Me dolió mucho cuando me enteré que el equipo había perdido la categoría, siempre acostumbro a seguir los clubes donde he jugado, mirando las noticias me enteré que perdió la categoría, solo espero que pueda volver algún día a primera división para que esté lo más arriba posible”.



El futbolista europeo manifestó también: “Lo que siempre voy a recordar fue la temporada en Victoria, entrenábamos a las 6:00 de la mañana bajo un calor insoportable. Lo que extraño de Honduras es la baleada, aunque la sigo comiendo porque aquí en Madrid hay un restaurante de comida hondureña”.