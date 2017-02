El técnico Ramón Maradiaga se refirió ampliamente al momento que pasa el Real España en el torneo. "Primi" no se confía, habla que es "fácil llegar, lo difícil es mantenerse". Además, el timonel espera que el rendimiento de su equipo mejores pues asegurá que "necesita un poco más.

Sobre el clásico ante Olimpia platicó que espera un partido abierto por las condiciones en las que llegan ambos equipos. La Máquina como líder y Olimpia tras golear 7-1 al Vida.

¿Su equipo va por el camino que usted quiere?

Vamos empezando. Necesitamos un poco más. Son cosas que tienen solución. Lo importante es que se está ganando y eso nos da cierta tranquilidad para trabajar sobre una línea definida. Vamos a bien.

Platense era uno de los fuertes, ahora viene el Olimpia.

Nos tocó primero Juticalpa, luego Motagua y Marathón, después Platense que ostentaba el primer lugar y viene Olimpia. Les he dicho a los jugadores que fácil es llegar, lo complicado es mantenerse o ir escalando posiciones. Hemos hablado que no tiene que haber techo, tenemos que aspirar en esa primera posición permanentemente.

¿Qué tan difícil es mantenerse con tanto partido seguido?

Está en la mentalidad, lo primero es no caer en el exceso de decir -llegamos y ya estuvo-. Coincido con la opinión de varios técnicos al decir que nadie gana un título en la sexta fecha. Esto es simplemente una intención que estamos buscando, pero hay que ratificarlo en todas las intancias.

Usted dice todavía falta, ¿Qué le falta a su Real España?

Muchas cosas. Por ejemplo Platense nos hizo algunas opciones de gol, esto lo debemos evitar. Tenemos que ser más cuidadosos con el balón en el campo. Eso sí, hay una buena distribución en el campo, un buen posicionamiento, también circulación y buen criterio, pero nos falta ser más contundentes.

¿Físicamente como se encuentra el equipo?

La verdad que no hay ninguna muestra de fatiga. Indudablemente que se resiente porque ya son cinco partidos, pero como lo hemos hablado con ellos no vamos a justificar estas cosas pues hay descanso y alimentación. Ahora hay que esperar este partido el sábado. Olimpia viene en las mismas condiciones.

Cuando el rival gana 7-1, ¿cómo se visualiza el clásico?

Lo miro como un partido abierto. Al menos es el pensamiento que tengo conociendo a Olimpia y a los jugadores que tiene en el mediocampo y la gente que tiene por fuera en defensa. Es un equipo vertical, que tiene gente rápida. Uno piensa que hay para decir este partido puede ser un ida y vuelta constante. No hay que dejar que Olimpia juegue a sus anchas, sino que se tendrá un rival que le incomodará, igual que ellos querrán hacer con nosotros.

¿Por el estilo de su Real España como que estos partidos le van mejor?

Todos me tienen que sentir bien porque yo no voy a justificar diciendo que el rival se me cerró. Todos se me tienen que dar. De esa manera me ponen a pensar que es lo debo hacer para sacarle mejor provecho a mis jugadores.

Roger Rojas metió prácticamente todas las que le quedaron.

Tenemos que buscar tener control sobre cualquiera. Yo les puedo mencionar a ellos 20 jugadores de Olimpia que pueden tener participación y debemos ejercer esa presión como lo hicimos en el segundo tiempo ante Platense donde constantemente recuperábamos el balón.

¿Presión por zona u hombre por hombre?

Marcación personal no, eso me tocó vivirlo a mí en el 1974, una marcación individual por todo el campo ahora se hace una zonal, a veces mixta.

El jugador hondureño tiende a relajarse, ¿Cómo mantenerlos con pies en la tierra?

Quizás es el hábito natural. Caemos muy seguido en zona de confort. que es -ya llegue, vivo de mis rentas- como jugador lo viví y eso no la vamos a desconocer. Estamos hablando con ellos que el fútbol es un presente. Ayer a las 12 de la noche terminó la celebración de la victoria ante Platense. No hay que que estar pensando que bonito se ganó a Platense.No, ahora viene lo bonito: ganarle a Olimpia para alejarnos cuatro puntos de ellos y mantenernos en la primera posición y seguir en ese camino que anhelamos que Real España luche por campeonatos permanentemente.

La gente tiene un gran entusiasmo por el juego de Real España.

Es normal. No vamos a privar del entusiasmo a la gente. Ellos disfrutan. Así tampoco los vamos a privar cuando el equipo pueda tener sus caídas, que nos van a insultar y nos dirán hasta de los que nos vamos a morir. Es normal. El aficionado vive el momento. Es algo que a mí no me asusta ni me complica.

¿Usted como entrenador disfruta más los clásicos?

Todos los partidos. Todos valen tres puntos. Indudablemente que hay otros ingredientes. Lo que está en el exterior. Todos merecen el mismo respeto independientemente de cómo se llamen.