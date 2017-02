Kevin Espinoza venció el sobrepeso para volver a la titularidad en Marathón

Desde que en julio de 2014 fue anunciado como nuevo fichaje de Real España comenzó un calvario para Kevin Espinoza. Salió de Marathón para fichar con los vecinos, pero la suerte no le sonrió.

Espinoza que fue parte de la selecciones sub-20 y sub 21 de Honduras llegó con sobrepeso al campamento aurinegro y nunca pudo recuperar su peso ideal. Él mismo aceptó en muchas ocasiones que se descuidó en la alimentación.

Salió de Real España y estuvo un torneo sin jugar. Fichó por el Villanueva de la Liga de Ascenso y el torneo anterior regresó a Marathón. Comenzó jugando, pero en la tercera jornada lo expulsaron ante Motagua. "Después que me expulsaron no me volvió a llevar ni en lista. Ahora solo queda trabajar", recuerda.

Desde agosto de 2016, Espinoza no aparecía en Liga Nacional hasta que Manuel Keosseián decidió enviarlo a la cancha frente al Honduras Progreso. No desentonó jugando al lado de Allan Banegas.

Volver a jugar no ha sido fácil: "He trabajado bastante con el profe Enmanuelle, quien me ayudado bastante, pero me falta perder un poco más de peso. Ahora solo queda seguir rindiendo al máximo y aprovechar las oportunidades".

Espinoza ha bajado unas 15 libras. Su condición atlética ha mejorado, pero reconoce que todavía, "tengo que perder unas tres kilos para estar en mi peso ideal".

Al preguntarle si creo que su peso influyó para que no fuese tomado en cuenta el torneo anterior, contestó: "Por ahí fue eso y por otra que el profe no me dio mucha oportunidad", afirmó.,

¿Le ganaste la guerra a la chuletas y a las baleadas?, le preguntamos: "Me he cuidado un poco más, antes no lo hacía, pero me quedó un experiencia muy grande. He trabajado bastante. Para mí el profesor Enmanuelle es el mejor tenemos en el país".

COMPETENCIA

Apenas ha logrado su primera titularidad y tiene claro que no le será fácil mantenerse: "sabemos que tenemos un plantel muy grande. En cada puesto hay dos o tres jugadores. La competencia está dura".

El "Piolo" se siente contento de volver a ser tomado en cuenta: "Agradecido con Dios porque siempre he trabajado pensando en ser titular. No se me habían dado las cosas, pero el profe confía bastante en mí", dijo.

Kevin piensa que no solo él está recibiendo una oportunidad: "Si habían bastantes que no jugaban, pero el profe Keosseián tiene confianza en nosotros. Creo que por eso rendimos al máximo".

Espinoza que recuerda que fue el Bigotón quien le dio la oportunidad de subir al primer equipo de Marathón, "ahora solo queda aprovechar las oportunidades que el me dé".

LA FRASE:

"Vamos a hacer un partido muy inteligente. A estar bien parados y vamos ir a tratar de sacar la victorria".

"Tenemos un buen plantel y vamos a prepararnos lo mejor posible para conseguir el triunfo en Tegus".