Roger Rojas está que no cabe de la alegría. Su olfato goleador ha vuelto. Su puntería está fina y nuevamente estamos de frente al "Matador" que siempre conocimos. El Ro-Ro viene de marcar cinco tantos ante el Vida y mañana va por el Real España, rival al que ya le marcó 10 goles en su carrera.

¿Cómo vives este buen regreso goleador?

Lo vivo con mucha alegría y contento con Dios porque este es un despertar, siempre trato de mejorar día a día y de disfrutar cada momento.

¿Qué tanta necesidad tenías de anotar, que hasta lloraste al marcarle al Motagua?

Lo que pasa es que uno como delantero vive del gol y mirar que no lo haces el panorama te cambia, pero el gol ya llegó y estoy muy contento, ahora seguiré luchando para ayudarle al equipo.

¿Esperas que después de este desahogo regrese el Ro-Ro que todos conocemos?

Siempre he querido ser mejor que antes, es la meta que tengo. La gente se acostumbró a ver un Ro-Ro que metía goles, ahora tengo que luchar para ser mucho mejor que el del pasado. Me voy a poner las pilas.

¿Qué significa para vos estar en el cuarto lugar de los máximos goleadores de la historia del Olimpia?

Lo veo como una bendición de Dios, como resultado de todo el esfuerzo que desde niño he hecho y me siento orgulloso de formar parte de ese listado que es muy importante, porque los goles son lo que más caracteriza a un delantero.

¿En algún momento pensaste que no volverías a ser el goleador de antes?

Sí, la verdad que con todo el tiempo que pasé, se me cruzaban pensamientos negativos, que ya no podía, pero gracias a Dios que busqué de él, me apegué a la palabra de Dios y más al apoyo de mi esposa (Alejandra Bonilla), mi hijo y mi familia pude salir adelante.

El otro día dijiste que durante todo este proceso negativo te tocó llorar. ¿Qué era lo que te hacía derramar lágrimas?

Lo que me hacía llorar era que no me convocaran a un partido, que estuviera en la banca, que no me metieran y que tal vez entraba a jugar y no aprovechaba la oportunidad, lloraba por pura impotencia y por tristeza.

¿Qué tiene esa camisa del Olimpia que te motiva más que cualquier otra?

Es algo que no tiene una explicación sencilla. Es increíble ponerse esta camisa del Olimpia, no sé, pero es la que mejor me va.

¿Quiénes fueron las personas que más te apoyaron en este difícil momento que pasaste?

Mi esposa me ayudó mucho, ha sido la persona que estuvo ahí cuando llegaba frustrado, enojado, decepcionado, también mis padres y mis hermanos han sido los que han estado ahí apoyándome sin dejarme caer.

¿En algún momento te dieron ganas de tirar la toalla?

Hubo momentos en los que dije que estaba difícil, pero siempre tenía ese pensamiento que mi hijo me está siguiendo, mi hijo sigue mis pasos y no puedo renunciar, porque me voy a hacer una persona cobarde, que no lucha por sus sueños y gracias a Dios nunca tiré la toalla.

¿Ahora vas ante Real España, que es un equipo que siempre goleas?

Contra Real España me gusta porque son buenos partidos, son clásicos, pura rivalidad. Disfruto mucho golear al Real España, al igual que lo hago con los demás clubes y espero ayudarle al Olimpia para lograr los tres puntos.