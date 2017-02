Carlos Will Mejía, volante del Olimpia, es conocido en el país por su estilo de juego y sus gambetas por la banda derecha y previo al clásico ante el Real España hace un análisis del rival de turno y las diferencias que tiene ahora de la mano de Ramón Maradiaga.

"Es un partido interesante con dos equipos que viene haciendo las cosas bien, el caso del Real España no es casualidad, el torneo pasado fue bueno y ahora de la mano del profesor Maradiaga está más sólido", asegura.

Y agrega: "Es un equipo que siempre trata de jugar muy bien, ya sabemos la filosofía del profe Maradiaga, le gusta el buen fútbol y tiene los jugadores para hacerlo. Con el profe Mauro Reyes también jugaban, creo que es ser grosero desmeritar el trabajo que él y ahora con Maradiaga le gusta el fútbol bien elaborado desde el arquero y por ahí es un equipo que se atreve a jugar más".

Will Mejía no solo cree que sea Olimpia y Real España los que mejores está jugando. "Por ahí hay otros equipos que lo están haciendo muy bien y en este caso se enfrenta el primero con el segundo lugar. Dos equipos están haciendo las cosas bien y esperamos que mañana no sea la excepción".

Sobre la fortaleza que tiene el Olimpia. "Tenemos una plantilla muy buena, creo que en la mitad de la cancha es donde tendrá problemas el profe Vargas, ya que hay siete u ocho jugadores de primer nivel como: Salas, Alex, Chirinos, Moya, Tobías, Bayron y yo. Y ahí es donde tiene mayor problema para armar el equipo".

Y agrega. "Es complicado, es lo que siempre decimos nosotros que esto es día a día, ya que el que da ventaja por ahí peligra salir de la lista de los 18".

Will Mejía ha sufrido dos atentados en los estadios y ambos con golpes en la cabeza.

Sobre la lesión de Donis Escober: "Es una gran tristeza la que nos embarga, es un compañero del equipo y no queremos que nadie se lesione, ni nosotros, ni los rivales, pero esto es parte del juego y de nuestro trabajo. Esperamos que se recupere lo más pronto posible, ya que solo serán un par de semanas y Donis es una persona fuerte, trabajadora y no me cabe ninguna duda que al pasar estas tres semanas va estar defendiendo el arco nuestro y de la Selección".

Ante los 25 juegos que tiene el Real España de no perder en Morazán. "La estadística lo dice sola, creo que es un equipo que se hace fuerte en su casa, siempre intenta jugar bien y los resultados lo dicen, son 25 partidos sin perder en casa, es un muy buen dato".

Cabe mencionar que la última vez que perdió el Real España fue ante el mismo Olimpia, pero en el Olímpico. "Recuerdo muy bien con gol de Costly, gol de la polémica de la mano ja,ja,ja, es un muy buen dato para tomarlo en cuenta y eso da la pauta que será un partido peleado".

TEMOR QUE VIVE EN LOS CLÁSICOS

Carlos Will Mejía no pudo ocultar las preocupaciones que le causan este tipo de partidos de clásicos ante el Real España, ya que el pleito entre las barras genera incertidumbre en los jugadores.

"En lo personal que cada vez que voy a un clásico con el Real España llevo temor, cuando voy en el autobús al estadio voy con temor y eso uno que va un poco más seguro, no digamos el aficionado normal, por eso lo que pedimos es la cordura. Los primeros en dar el ejemplo dentro de la cancha somos nosotros y tratar de ser los deportistas leales posibles, ya afuera las barras quisiera que comportaran a la altura", asegura.

Recuerda uno de los momento tensos. "Un día nos tocó horrible, ir abajo del piso del bus, con una gran incertidumbre si eran piedras. Nunca nos hemos quejado, pero creo que sería hablar de más decir que a alguien lo lastimaron, pero el temor ahí está".

"Ojalá todo se de en la cancha y fuera de ella no exista ningún tipo de violencia y que todo sea con buen fútbol, ya que eso es lo que va a ver la afición", finalizó Will Mejía.