El delantero del Motagua, Rubilio Castillo, confesó que tratará de cambiar ya que los árbitros lo tienen marcado. El jugador fue expulsado en Juticalpa y se pierde el duelo de este domingo contra Marathón.

"La injusticia que vivimos en este país es dura. Le dije al árbitro que rectificara el error y me dijo que no le importaba. No sé si es persecución eso ya es problema de ellos, siempre pasa con Motagua, no sé si los jueces lo hacen conscientemente o inconscientemente pero en ellos quedara", dijo el futbolista en declaraciones a Radio América.

El delantero ha sido muy expulsado y en los últimos dos torneos lleva cinco expulsiones y recientemente en San Pedro Sula cuando enfrentaron a Real España denunció que un árbitro lo agredió con la bandera.

"Yo le dije al árbitro que para la próxima vez que mire una trifulca los voy a dejar que se peleen, yo por ir a desapartar jugadores me gané la amarilla", comentó Rubilio un poco triste porque no será de la partida el domingo.

Y sigue: "Yo no soy quien para decir las cosas pero hay que cambiar, yo lo voy a hacer, pero también los árbitros. Si se equivoca un juez no pasa nada pero si lo hacemos nosotros ya miran como estamos", destacó el goleador.

Castillo es uno de los hombres claves en Motagua y por dos amarillas contra Juticalpa deja mermado al equipo de Diego Vázquez. "Yo solo voy a desapartar a mis compañeros y el árbitro me la saca la tarjeta. Ahora me voy a tratar de contener y jugar para que estemos feliz ambas partes", contó.