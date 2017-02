Clásico entre Real España y Olimpia tendrá unos 200 elementos de seguridad

El partido entre Real España y Olimpia de la jornada 7 de la Liga Nacional, es un tema que acapara toda la atención respecto a la seguridad debido a los últimos hechos que se suscitaron en los clásicos del pasado fin de semana.



Debido a los lamentables incidentes, uno en las afueras del Yankel Rosenthal, y el otro con el aficionado que se infiltró en la cancha del estadio Nacional, esta mañana se reunieron miembros del equipo local, Real España, elementos de la Policía Nacional y el comisario de Seguridad de la Liga Nacional, estableciendo medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes entre los aficionados.

El comisario de la Policía Nacional, Adolfo Ordoñez estará a cargo del plan de trabajo de seguridad en el clásico. “Tenemos una orden de operación para tratar de que el partido de mañana entre ambos equipos sea un espectáculo, estaremos con cinco anillos de seguridad.



La parte exterior del estadio Morazán será tomada por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, tendremos gente en los portones y en cada una de las graderías. Asímismo contaremos con apoyo en el interior del estadio, es decir en las orillas de la cancha”, contó.



Ordoñez manifestó que el plan de trabajo iniciará desde tempranas horas de la tarde. “Tendremos alrededor de unos 200 elementos que cuidarán de este importante encuentro deportivo, entre policías y miembros de las Fuerzas Armadas, también elementos cobra. Desplazaremos patrullas, motocicletas y todo el equipo que sea necesario, estaremos brindando la seguridad desde las 3:00pm de la tarde”, dijo.





Se hace oficial que la Policía Nacional ha prohibido el ingreso a la barra organizada del Olimpia. Solamente podrán ingresar los aficionados comunes y con previa revisión, y serán ubicados en el sector sur del estadio Morazán.

Seguridad en:

1-Portones: Se revisará a cada persona de ambas hinchadas para evitar el ingreso de objetos prohibidos como instrumentos (De los aficionados visitantes) y la pólvora que está denegada tanto para miembros del Real España y Olimpia.

2-Calles cercanas al Morazán: Se hará para asegurar que miembros de ambas barras no se encuentren.

3-Engramillado del estadio: Para evitar agresiones o el intento de ingreso de personas no autorizadas a la cancha. Además se cuidará de principio a fin del partido de los árbitros.

4-Graderías locales y visitantes: Se visualizará que los aficionados no se agredan y cuidarán del orden desde que comience y que termine el encuentro.