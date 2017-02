Dixly Sorel: “No me gusta que los hombres babeen por mí”

Dixly Sorel es una de esas constelaciones divinas que decoran los cielos con su belleza y esplendor. Una colibrí que se escapó de su jaula para conquistar a miles de hondureños con su figura única, después de aparecer en uno de los clásicos sampedranos acaparando la atención de los presentes.



La catracha es una "diosa" del fitness de carácter fuerte, comprometida con su familia, trabajo y estudios universitarios. Confiesa que no le gusta el fútbol, ya que su mayor pasión se traslada a las pesas y en las horas que invierte en el gimnasio. Este monumento de mujer se confesó con DIEZ y nos detalló aspectos de su vida.



De repente llegas al estadio y cautivas a todos con tu belleza...¿quién eres?

Soy una persona de carácter fuerte, decidida y con metas. Además soy madre. En ocasiones trato de ser carismática y amable porque mi trabajo así lo requiere, pero en lo personal soy diferente, en el gimnasio me voy a desquitar todo ja, ja, ja.



¿Cuáles son los piropos más tremendos que te han dicho en el estadio?

Ja, ja, ja, la verdad que me han dicho tantos que no los recuerdo. Pero sí, me han dicho -quiero casarme contigo, eres la mujer más bella que he visto-, cosas típicas que le dicen los hombres a las mujeres.





¿Cómo lucías antes de alcanzar tu actual figura?

La verdad que siempre he tenido un bonito cuerpo, pero tenía mis metas, que después de ser madre iba a cuidarlo. Todo empezó por salud, y para tonificar un poco, pero ahora las pesas son parte de mi vida.



A las mujeres que hacen ejercicio les encantan los hombres musculosos... ¿Es igual tu caso? Antes no, ya cuando empecé a asistir y mi esposo también, mis gustos fueron cambiando. En lo personal me gustan los hombres grandes y musculosos.



-Al campo-



¿A qué tipo de hombre le sacarías tarjeta roja en el partido?

Al mujeriego, ¡ay no! esos no van conmigo.



¿La amarilla?

Al caballeroso. Creo que toda mujer busca a un hombre con principios y que nos respete.



¿Y la verde?

Pues no sé, está bien difícil, ya que soy bien exigente en ese aspecto. No he tenido muchas parejas. No es cualquier tipo de hombre que me guste, pueden tener mucho músculo, pero si no tiene inteligencia no sirve.



¿En qué te fijas en un hombre?

En cómo se expresa, si veo que me enamora desde la primera vez que me mira, está fuera de mi vida, porque pienso que con todas es igual. Mi esposo me ignoró cuando me lo presentaron, mientras sus amigos estaban babeando, ja, ja, ja.



¿No te gusta que babeen por ti?

La verdad no, no me gusta que los hombres babeen por mí, eso me da igual.



¿Tu cuerpo es 100% natural?

Sí, soy natural gracias a Dios. Me siento a gusto como soy.