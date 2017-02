El técnico del Vida Carlos Pavón dojo al final del partido que empataron 1x1 contra Juticalpa en San Juan Pueblo que no es mediocre para renunciar de su cargo pese a los malos resultados en el torneo Clausura

"No soy mediocre para renunciar, las personas que renuncian son mediocres yo nunca lo voy a hacer creo que el equipo puede dar más, conscientes que estamos nadando contra la corriente, algunos jugadores que no se encuentran y el desgaste ha afectado. Todavia faltan muchos partidos para pensar en clasificar a la liguilla". expresó.

Y añadió. "Fue un partido difícil para los dos equipos, creo que mereciamos ganar pero el fútbol no es de merecer si no de hacer, hay que felicitar a los muchachos por el esfuerzo, un desgaste muy grande, venimos de una seguidía de partidos, el esfuerzo de hoy fue desgastante para los muchachos pero al final rescatamos un partido que comenzamos perdiendo".

"Nos faltó claridad para poder anotar porqure siempre llegamos al marco rival. Queríamos ganar pero no se pudo aunque lo importante es sumar. Mis jugadores no se relajaron lo que pasa es que Juticalpa tiene mucho oficio, no tuvimos control en el mediocampo por eso sacamos a Lapresty para meter a Torres y con eso mejoramos un poco".

"Hemos tenido muchos partidos seguidos y el hecho de no haber hecho pretemporada se siente el desgaste. Algunos se vieron reventados pero el resultado no es malo. Mostramos carácter y personalidad", sentenció Pavón.