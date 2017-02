El técnico Jorge Pineda manifestó al final del partido que empataron 1-1 con el Vida que su equipo no está para campeón y pide a los aficionados que no se ilusionen porque los tenían engañados.

"Hay que seguir mejorando. No caímos al conformismo después del gol porque mis jugadores tienen categoría, este es un proceso que hay que seguir porque ahora que estamos tratando de manejar una idea de juego está costando. Nuestra intención era ganarle al Vida pero no se pudo"; expresó Pineda.

El técnico langueño reiteró. “Voy a ser claro en algo, este equipo lo engañaron totalmente diciéndole que estaba para campeón y o es así hay que ir paso a paso, no hay que engañar a la gente ni a los directivos a la gente de Juticalpa no hay que engañarla, este equipo no está para campeón por eso hemos hecho algunas incorporaciones para buscar los mejores resultados pero no estamos para campeones".

"Queremos seguir mejorando porque queremos subirnos hasta la liguilla pero paso a paso. Hay que seguir trabajando porque hay mucho torneo todavía pero no podes engañar a la gente de Juticalpa ilusionándola con un equipo que está para campeón".