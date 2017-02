Olimpia deja sin invicto y liderato al Real España

Sin invicto, sin liderato y sin moral. Olimpia llegó al estadio Morazán y puso de rodillas a un tibio Real España que nunca supo reaccionar ante el feroz ataque de su rival. La Máquina cedió su terreno a un equipo blanco que se plantó como los grandes en el terreno del estadio Morazán.

Un 1-3 categórico del equipo de Héctor Vargas, técnico que le comió el mandado a su homólogo Ramón Maradiaga y por eso se quedó con el clásico moderno del fútbol hondureño. Carlo Costly anotó doblete y ayudó a los leones para doblegar a su ex equipo en San Pedro Sula.

De esta forma el Real España se queda sin invicto (era el último del Clausura-2017) y, de paso, cedió el liderato del torneo al Viejo León.

Comenzando el cotejo, al minuto 4, el Olimpia llegó con mucho peligro. El cuadro olimpista arribó al pórtico de Luis López tras un centro de tiro libre, pero la jugada fue con un desenlace fatal para los blancos ya que quedó en nada y además, Javier Estupiñán se lesionó en su intento de buscar el gol.

Esa estocada de la 'Pimpa' sería mortal porque después se vino el vendaval blanco. Carlo Costly ya estaba en el campo por el lesionado Estupiñán y metía más presión a la zaga aurinegra. Al minuto 25 Alex López marcó el 0-1 tras una tontería de Jorge Claros quien rebotó un segundo balón en la humanidad de un olimpista mientras atacaba; el árbitro paró el juego y dio bote a tierra, jugada que terminó en un golazo del ex jugador del Al-Khaleej; así ponía el encuentro 0-1.



Luego, al 36 Carlo Costly anotó el 0-2. Luego de un tiro de esquina desde el sector izquierdo el espigado delantero aprovechó y se metió entre la defensa y con ayuda de sus manos se llevó el balón y frente a "Buba" López fusiló al mate y acreditó el segundo en el tablero. Olimpia era superior, los de Ramón Maradiaga no reaccionaban, parecían que estaban dormidos.



El juego siguió su tónica, los capitalinos manejaban el partido a placer y sin reacción de los locales. Al final del primer tiempo, Olimpia se iba al descanso con un grato y justo 0-2 a su favor.

SEGUNDO TIEMPO Y REAL ESPAÑA SIGUIÓ SIN REACCIÓN



En el inicio del segundo tiempo la jugada de mayor peligro en los primeros minutos fue al 54 tras un veloz ataque de los melenudos, Michael Chirinos ganó en velocidad a la defensiva españolista y antes de ingresar al área disparó a marco pero el balón se fue directo al poste izquierdo; Buba López solo quedó viendo la redonda; 0-2 estaba el cotejo.

Olimpia no paraba y seguía arremetiendo contra Real España. Alex López bailó y jugó a cada rato con Odis Borjas; en una jugada le pasó el balón por enmedio de las piernas, se quitó su marca, mandó un centro pero el cabezazo de Costly fue bien dominado por "Buba", luego el mismo Alex López sacó un zurdazo pero se fue besando el paral derecho. La Máquina no despertaba...



El equipo aurinegro encontró el descuento mediante penal al 76. Melvin Matamoros interpretó que el balón le rebotó en la mano a Fabio de Souza y sancionó pena máxima y para ello llegó Claudio Cardozo para canjearlo por gol pero Olimpia en la siguiente jugada de peligro marcó el tercero; la defensa local se durmió y Ever Alvarado envió un centro con veneno al corazón del área y ahí, justo en la cita y sin marca alguna, Carlo Costly vacunaba a su ex; 1-3 ganaba Olimpia, eso al 79.

Con un categórico 1-3 finalizó el partido y el Olimpia se llevó los tres puntos en juego de forma justa.

FICHA DEL REAL ESPAÑA - OLIMPIA

REAL ESPAÑA



ALINEACIÓN

Luis López; Wilfredo Barahona, César Oseguera, Frank Arévalo, Odis Borjas; Jorge Claros, Jhow Benavídez, Edder Delgado, Bryan Acosta; Iván López y Claudio Cardozo.



Suplentes

Kevin Hernández, José Colón, Víctor Moncada, Luciano Ursino, Ángel Tejeda, Christian Altamirano, Allan Catalán.



CAMBIOS

Min. 56 Salió Jhow Benavídez por Christian Altamirano.

Min. 65 Salió Iván López por Ángel Tejeda.

Min 76. Salió Wilfredo Barahona por Luciano Ursino.



GOLES

Min. 76 Claudio Cardozo



TARJETAS AMARILLAS

Min. 12 Bryan Acosta

Min. 26 Luis López





TARJETAS ROJAS

No hubo.

OLIMPIA



ALINEACIÓN



Edrick Menjivar; Kevin Álvarez, Walter García, Fabio de Souza, Ever Alvarado; Luis Garrido, Germán Mejía, Alexander López; Michael Chirinos, Javier Estupiñan y Roger Rojas.



Suplentes

Gerson Argueta, Elmer Gúity, Carlos Will Mejía, Marcelo Canales, Gerson Rodas, Óscar Salas y Carlo Costly.



CAMBIOS

Min. 8 Salió Javier Estupiñán por Carlo Costly.

Min. 53 Salió Roger Rojas por Óscar Salas.

Min. 85 Sale Alex López por Marcelo Canales.



GOLES

Min. 25 Alex Lopez

Min. 36 Carlo Costly

Min. 79 Carlo Costly



TARJETAS AMARILLAS

Min. 12 Alex López

Min. 41 Ever Alvarado



TARJETAS ROJAS

No hubo.