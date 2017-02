El técnico de Real España Ramón Maradiaga, pese a la derrota 3-1 ate Olimpia, asegura que su equipo mostró mejor fútbol y mereció mejor suerte.

VER LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2017

También se refirió también a los 25 partidos que tenían de no perder los aurinegros en el estadio Morazán y que fue frenada por los albos.

¿Qué aspectos de juegos cree que le faltó a Real España para tratar de dominar a Olimpia?

Tener la tranquilidad, en los últimos metros al final del campo nos desesperamos. Ejemplo: en algunas jugadas del primer tiempo, en algunos momentos preferimos disparar de larga distancia. Cuando había la posibilidad de hacer un pase a profundidad que quizá podían llegar los que corrían por los extremos, defensivamente tener más atención. En el primer gol estamos creyendo que Costly la va a devolver, pero bueno, él tiene la experiencia y picardía. El Real España podemos decir que hizo el fútbol y todo lo que habíamos trabajado, pero eso no lo voy a objetar de los jugadores. Tuvimos llegadas por la izquierda, más por la derecha pero nos faltó ese puntazo final. Considero que esos fueron los factores que de alguna manera nos complicaron, en el tercer gol que nos anotan fue un solo delantero que tenía Olimpia y un cabezazo, ahí pasamos a una línea de tres pero no debimos dejarlo solo. Olimpia ha ganado en base a sus méritos durante los 90 minutos.

¿Qué pasó con este Real España a diferencia de los otros partidos?

Es normal dentro de un juego, lo hemos visto a nivel internacional, cuando un equipo está perdiendo trata de ir buscando espacios. Es cierto; perdimos algunos balones en el mediocampo y eso propiciaba contragolpes del rival, tanto como Chirinos y ese gol de Costly, pero reitero, si hacemos un análisis general, cuántas fueron las aproximaciones de ellos. Esos primeros minutos nosotros arrancamos llegando por la derecha, ellos no tuvieron muchas llegadas, y sí, entramos en un atolondramiento tirando balones sabiendo que Olimpia estaba en su área y le quedaban a ellos. Dejamos a Claros y Ursino con Cristian (Altamirano), un tridente en el centro del campo, pero no logramos el objetivo de llegar al fondo. Lamentablemente ya en esas instancias del partido uno no puede tener el control del jugador. Considero que si Olimpia encontró espacios fueron escasos y que prácticamente no nos complicaron.

¿Por qué el ingreso de Oseguera y no de Velásquez Colón, un defensa ya consolidado y el resto de cambios como Altamirano y Tejeda?

Bueno, siempre lo digo con todo el respeto, el que no juega es el mejor, si hubiera jugado Colón hubieran dicho lo mismo, pero bueno, se buscaron alternativas. El caso de Tejeda con Claudio, buscamos que Cristian jugara por el extremo izquierdo, varias variantes que intentamos para buscar descontar el marcador pero lamentablemente solo hicimos un gol y cuando cayó el tercer gol fue el puntillazo final para todo lo que se intentó.

Se terminó un invicto de 25 partidos de ganar en el Morazán, dijo que iba a ser lindo ganarle a Olimpia pero perdió...

Ratifico esas palabras, pero cada quién las interpreta a su gusto, hay morbo siempre que va a haber un enfrentamiento con Olimpia. Pero cuando dije que ahora viene lo bonito era por lo que iba a marcarse una diferencia, ya que ganarles iba a ser una diferencia de cuatro puntos, era dejarlos atrás, no por el hecho de que muchos lo interpretaron de otra manera. Yo ratifico lo que dije porque nos iba a dar la consolidación en la tabla para habernos mantenido en la primera posición y no lo hicimos. Olimpia merece mi respeto como cualquier otro equipo, era una oportunidad para dejar a un equipo que pelea permanentemente en esa posición.

Contra los equipos denominados grandes lleva una derrota, una victoria y un empate... ¿Qué valoraciones tiene de su equipo con los resultados?

Si hablamos de valoración es un 33%, pero el fútbol no es matemática, es actitud y para mí todos los equipos son grandes porque están en Primera División. Se valora por la parte económica y de los logros, y si hablamos de eso Platense tiene más logros que cualquier otro equipo, Real Sociedad también hablando en el plano de la competencia, no de títulos. Pero para mí eso no tiene ningún valor, a mí me interesa llegar a la final. Podría haber perdido con los denominados grandes, pero me interesa llegar a la final eso es lo que queremos y a eso estamos apuntando, no vamos a negar que duele perder un clásico, era una punta, pero hay camino todavía y vamos a tratar de recorrerlo de la mejor manera.